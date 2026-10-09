لميس الحديدي: الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية محطتان حاسمتان لمستقبل المنطقة.. وغزة تواجه كارثة إنسانية

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، وانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في 3 نوفمبر، تمثلان محطتين مهمتين تستدعيان المتابعة والتحليل، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة وتوترات متشابكة قد تؤثر على مستقبل الإقليم.

الأوضاع السياسية والأمنية في الشرق الأوسط

وأضافت الحديدي، خلال تقديم برنامج «الصورة» المذاع عبر قناة «النهار»، أن البرنامج سيناقش مع العميد خالد عكاشة، الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، دلالات هذين الموعدين الانتخابيين، والسيناريوهات المحتملة لما بعدهما، وانعكاساتهما على الأوضاع السياسية والأمنية في الشرق الأوسط.

وأشارت إلى تصاعد التطورات في محيط باب المندب واليمن، في ظل إعلان القوات الحكومية اليمنية إحكام سيطرتها على منطقة باب المندب والشريط الساحلي وجزيرة ميون، بالتزامن مع عقد مجلس الأمن جلسة إحاطة بشأن اليمن، أعقبتها مشاورات مغلقة بين أعضائه.

وفي سياق متصل، أكدت الحديدي أن مصر جددت دعمها الكامل للمملكة العربية السعودية، عقب الاعتداءات التي استهدفت مطاري أبها والملك خالد في الرياض، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين، بينهم مواطنون مصريون.

زيارة السفير المصري والقنصل المصري للمصابين المصريين

ولفتت إلى زيارة السفير المصري والقنصل المصري للمصابين المصريين داخل المستشفيات للاطمئنان عليهم، مشيرة إلى تأكيد وزارة الخارجية المصرية وقوف القاهرة إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة كل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها.

وأوضحت أن التطورات الإقليمية لم تعد تقتصر على الجوانب السياسية والأمنية، وإنما تمتد آثارها إلى الاقتصاد وحركة التجارة العالمية والملاحة البحرية، في ظل تصاعد التوترات في باب المندب، وما سبقها من اضطرابات في مضيق هرمز، إلى جانب التساؤلات بشأن احتمالات توجيه الولايات المتحدة ضربة عسكرية إلى إيران.

التداعيات الاقتصادية لهذه التطورات

وشددت مقدمة برنامج «الصورة» على ضرورة الانتباه إلى التداعيات الاقتصادية لهذه التطورات، موضحة أن أي اضطراب في حركة الملاحة بمضيق هرمز قد ينعكس على أسعار السلع والمنتجات، حتى البسيطة منها، بينما يمثل باب المندب أحد الممرات البحرية المهمة لحركة التجارة المرتبطة بقناة السويس، وهو ما يجعل التطورات في هذه المناطق ذات تأثير مباشر على المصالح المصرية.

غزة.. مأساة إنسانية لا يمكن تجاهلها

وأكدت الحديدي أن انشغال المنطقة بالأزمات المتلاحقة لا ينبغي أن يصرف الأنظار عن الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، مشددة على أن القضية الفلسطينية تظل حاضرة في الاهتمام المصري، وأن ما شهده القطاع منذ السابع من أكتوبر واندلاع الحرب الإسرائيلية لا يمكن تجاوزه أو التعامل معه باعتباره حدثًا عابرًا.

وأشارت إلى أن الحرب خلفت أكثر من 74 ألف شهيد، فضلًا عن نزوح نحو مليون و600 ألف فلسطيني وآلاف الجرحى، في وقت تعرضت فيه المنظومتان الصحية والتعليمية لدمار واسع، وسط تقديرات تشير إلى تضرر نحو 90% من البنية التحتية في القطاع، الذي يقطنه نحو مليونين ونصف المليون فلسطيني.

وأضافت أن التداعيات الإنسانية للحرب تتجاوز أعداد الشهداء والجرحى، إذ خلفت نحو 71 ألف طفل يتيم، بينما يواجه مليون و200 ألف فلسطيني الجوع وانعدام الأمن الغذائي، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية واستمرار الاحتياجات الإنسانية العاجلة.

مأساة غزة تتواصل أمام أنظار العالم

واختتمت الحديدي بالتأكيد على أن مأساة غزة تتواصل أمام أنظار العالم، الذي يتابع حجم المعاناة الإنسانية ويعبر عن تعاطفه مع الفلسطينيين، دون أن تنعكس هذه المواقف بالقدر الكافي على الأرض لوقف معاناة المدنيين ووضع حد للأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع.