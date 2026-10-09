مفاجآت جديدة في واقعة سحل فتاتين بالفيوم.. الشاب يسلم نفسه لنيابة إبشواي ومصدر يكشف بداية الأزمة

سلم الشاب المتهم بالتعدي على فتاتين وسحلهما في أحد شوارع محافظة الفيوم، نفسه إلى نيابة إبشواي، منذ نحو ساعة، وذلك عقب تكثيف التحركات الأمنية لضبط أطراف الواقعة، التي أثارت حالة واسعة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو يوثق الاعتداء.

وكشفت تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أدلى بها مصدر من أسرة السيدة التي تعرضت للاعتداء، وهي أم لأربعة أطفال أيتام، عن تفاصيل جديدة بشأن بداية الخلاف، مؤكدة أن واقعة الاعتداء على الفتاتين سبقتها مشاجرة تطورت إلى اعتداء على شقيقة الشاب وأطفالها.



الشاب يسلم نفسه للنيابة بعد ملاحقته أمنيًا

وجاء تسليم الشاب نفسه إلى سراي نيابة إبشواي، عقب تحركات الأجهزة الأمنية لفحص مقطع الفيديو المتداول وضبط أطراف الواقعة، وذلك بعد ضبط عدد من أفراد الأسرة، بينما ظل والد الفتاتين وشقيقهما، وفقًا للمعلومات المتاحة، هاربين من الملاحقة الأمنية وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، بمركز شرطة إبشواي، فحص ملابسات الواقعة التي شهدتها قرية سنرو القبلية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



تصريحات خاصة تكشف الاعتداء على أم 4 أطفال أيتام

وقال مصدر من أسرة السيدة التي تعرضت للاعتداء، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إن بداية الأزمة تعود إلى مشادة وقعت بين شقيقة الشاب والفتاتين، قبل أن يتطور الخلاف، بحسب رواية المصدر، إلى اعتداء على السيدة وأطفالها الأربعة الأيتام وأضاف المصدر أن والد الفتاتين وشقيقهما، بمشاركة أربع أو خمس سيدات، اعتدوا على شقيقة الشاب وأطفالها بالضرب والسحل في الشارع، مع استخدام أخشاب وقطعة حديد في الاعتداء، مؤكدًا أن هذه الواقعة سبقت اعتداء الشاب على الفتاتين.



شاهد الفتاتين في الشارع فاعتدى عليهما

وأوضح المصدر أن الشاب علم بما تعرضت له شقيقته وأطفالها، ثم شاهد الفتاتين أثناء مرورهما في الشارع، فاعتدى عليهما بالضرب، في واقعة وثقها مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار غضبا واسعا وكان الفيديو أثار ردود فعل غاضبة بسبب مشاهد الاعتداء على الفتاتين، قبل أن تكشف التصريحات الخاصة لـ«صدى البلد» عن خلفية الخلاف، وما تعرضت له شقيقة الشاب وأطفالها الأيتام، وفقًا لرواية أسرتها وتواصل جهات التحقيق المختصة فحص الواقعة وسماع أقوال أطرافها، لكشف ملابسات الأحداث كاملة وتحديد المسؤوليات القانونية، في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.