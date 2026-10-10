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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تحرير 10 محاضر ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية في حملات بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

أسفرت حملة من مديرية التموين بالغربية، عن ضبط  مخالفات وتحرير 10 محاضر ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز وبندر زفتى، خلال 24 ساعة.

حملات تموينية 


وكانت الحملة التي أشرف عليها المهندس ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية، أجرت التفتيش على المخابز فى مركز وبندر زفتى، وحررت 10 محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

ردع مخالفين قانونيا 


تأتى الحملة فى إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز عالى الجودة للمواطنين، من خلال الرقابة على المخابز، للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف، ونظافة الأدوات، والإعلان عن الأسعار، وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، ومنع سرقة الدقيق.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي حملات تموينية ردع مخالفين قانونيا

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