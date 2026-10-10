بث مباشر مقابل أموال.. حبس فتاة و3 شباب بتهمة التسول الإلكتروني في المحلة

قررت جهات التحقيق بنيابة المحلة في محافظة الغربية اليوم حبس فتاة وثلاث شباب بتهمة التسول الإلكتروني وارتكاب الفعل الفاضح عبر منصات السوشيال ميديا 4 أيام على ذمة التحقيقات .

تحرك نيابي عاجل

كما وجهت النيابة العامة بسرعه تحريات تكنولوجيا المعلومات ومباحث الإنترنت حول واقعة التسول الإلكتروني واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

بداية القصة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا حول واقعة استغلال فتاة وثلاثة من الشباب في واقعة التسول الإلكتروني عبر منصات السوشيال ميديا.

ردع مخالفين

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان محل إقامتهم.

ضبط المتهمين الأربعة



وبتقنين الإجراءات الأمنية وباعداد الأمنية الثابته والمتحركة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الفتاة والشباب الثلاثة لعرضها علي جهات التحقيق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.