جامعة بنها تحصد المركز الثالث في جودة بيانات المعامل والأجهزة العلمية

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، تحقيق الجامعة المركز الثالث بين الجامعات المصرية في تصنيف جودة البيانات على موقع البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية، بمؤشر جودة بيانات بلغ 96.78%، بما يعكس جهود الجامعة في تطوير البنية التحتية البحثية والارتقاء بكفاءة منظومة البحث العلمي.



وأوضح " الجيزاوي " أن هذا التقدم يعكس اهتمام الجامعة بتحديث بيانات المعامل والأجهزة العلمية، وضمان دقتها، بما يسهم في تحسين إدارة الإمكانات البحثية، وتيسير وصول الباحثين وأعضاء هيئة التدريس إلى المعلومات اللازمة، وتعظيم الاستفادة من الموارد والتجهيزات المتاحة.

وأشار رئيس الجامعة أنه ووفقًا للإحصائية المنشورة على موقع البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية، تضم جامعة بنها 70 معملًا و1027 جهازًا علميًا، تمثل ركيزة مهمة لدعم الأنشطة البحثية والتطبيقية، وتوفير بيئة علمية محفزة على الابتكار والإبداع.

وأضاف ان هذا الإنجاز في إطار استراتيجية الجامعة لتطوير منظومة العمل بالمعامل، وتعزيز حوكمة المعلومات والارتقاء بجودة البيانات، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو دعم البحث العلمي والابتكار وتحقيق التميز المؤسسي في مؤسسات التعليم العالي.