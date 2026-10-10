قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطوات رسمية مبسطة.. ​ازاي تغير عداد الكهرباء بقدرة أكبر من بيتك؟
الرئيس السيسي يشهد توقيع عدة اتفاقيات تعاون مع ماليزيا
الأهلي قبل مباراة القمة.. فرض حالة من السرية على تدريبات الفريق
الرئيس السيسى يشيد بدور الأزهر فى ماليزيا ويدعو الملك إبراهيم لزيارة مصر
لحظات من الرعب.. ضبط سيدة قادت سيارة برعونة ودهست أفراد أسرة بطنطا
الرئيس السيسي يشيد بدعم ماليزيا التاريخي للقضية الفلسطينية
بث مباشر مقابل أموال.. حبس فتاة و3 شباب بتهمة التسول الإلكتروني في المحلة
الصين تنجح في إطلاق دفعة جديدة من أقمار الإنترنت الاصطناعية
اليوم.. محاكمة صبري نخنوخ وآخرين في قضية استعراض القوة بالتجمع| وهذه عقوبتهم
ماذا قال الرسول عن الجيش المصري؟.. الإفتاء: شهد له بأمرين
مصر عن استهداف مطار الملك خالد بالرياض: انتهاك صارخ للقانون الدولي ومتضامنون مع المملكة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة بنها تحصد المركز الثالث في جودة بيانات المعامل والأجهزة العلمية

رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها
إبراهيم الهواري

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، تحقيق الجامعة المركز الثالث بين الجامعات المصرية في تصنيف جودة البيانات على موقع البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية، بمؤشر جودة بيانات بلغ 96.78%، بما يعكس جهود الجامعة في تطوير البنية التحتية البحثية والارتقاء بكفاءة منظومة البحث العلمي.


وأوضح " الجيزاوي " أن هذا التقدم يعكس اهتمام الجامعة بتحديث بيانات المعامل والأجهزة العلمية، وضمان دقتها، بما يسهم في تحسين إدارة الإمكانات البحثية، وتيسير وصول الباحثين وأعضاء هيئة التدريس إلى المعلومات اللازمة، وتعظيم الاستفادة من الموارد والتجهيزات المتاحة.
وأشار رئيس الجامعة أنه ووفقًا للإحصائية المنشورة على موقع البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية، تضم جامعة بنها 70 معملًا و1027 جهازًا علميًا، تمثل ركيزة مهمة لدعم الأنشطة البحثية والتطبيقية، وتوفير بيئة علمية محفزة على الابتكار والإبداع.
وأضاف ان هذا الإنجاز في إطار استراتيجية الجامعة لتطوير منظومة العمل بالمعامل، وتعزيز حوكمة المعلومات والارتقاء بجودة البيانات، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو دعم البحث العلمي والابتكار وتحقيق التميز المؤسسي في مؤسسات التعليم العالي.

القليوبية محافظة القليوبية جامعة بنها رئيس جامعة بنها بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات شهر أكتوبر

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم بعد قفزة الاحتياطي إلى 57.35 مليار

سعر الذهب

أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن.. كم سعره؟

الارصاد الجوية

تبدأ غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وشبورة كثيفة خلال الأيام القادمة

أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت

أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

الكاف يدرس قرارات من العيار الثقيل | تغييرات مرتقبة في بطولات أفريقيا.. تطبيق الـ VAR والأهداف خارج الأرض.. وجائزة جديدة لأفضل لاعب

السيارة

فحص فيديو سيارة سوداء تصدم عدة أشخاص وتهشم سيارات أمام هايبر وان

صورة أرشيفية

خناقة قلبت بجريمة قتـ.ل.. ماذا حدث أمام بوابة المعمورة بالإسكندرية؟

ترشيحاتنا

محال تجارية

قبل فتح محلك.. شروط الترخيص بالإخطار وفقا للقانون

قانون رعاية المريض النفسي

الحبس والغرامة عقوبة إساءة معاملة المريض النفسي.. تعرف على الحالات

النائبة أميرة فؤاد

لمواجهة أزمة الكلاب الضالة.. برلمانية تطالب بالتعقيم والتطعيم والإيواء

بالصور

لوك كاجوال.. نسرين طافش تخطف الأنظار بظهورها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

مناعتك ضعيفة؟.. 7 أطعمة شهيرة تدعم دفاعات الجسم .. كيف تحافظين على قوة جهاز المناعة؟

المناعة
المناعة
المناعة

عايزة تخسي بسهولة وبدون حرمان | 7 أكلات مشهورة تشبعك وبسعرات أقل .. ولا تهملي الخضروات الغنية بالماء

رجيم
رجيم
رجيم

نوع خضار شهير يدعم العظام.. لا تهمليه في الوجبات والنظام الغذائي

صحة العظام
صحة العظام
صحة العظام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: «جعلوني مجرمًا» من السينما إلى التأثير في التشريع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

المزيد