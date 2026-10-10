الرياضة بالأقصر تطلق معسكرا كشفيا في البعيرات لتنمية مهارات الطلائع

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر معسكرا كشفيا للطلائع بمركز شباب البعيرات، بهدف نشر ثقافة الحركة الكشفية بين النشء، وتنمية مهاراتهم الحياتية والقيادية، وتعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني والعمل التطوعي وخدمة المجتمع.

جاءت فعاليات المعسكر تحت رعاية جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وبإشراف الدكتور محمد عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر.

وانطلقت فعاليات اليوم الأول بتحية العلم، أعقبتها جلسة تعارف بين المشاركين، للتقارب وتبادل الخبرات، تمهيدا لتنفيذ الأنشطة الكشفية التي تستهدف تعزيز روح التعاون والعمل الجماعي، وغرس قيم السلام والمحبة بين الطلائع.

وأكد الدكتور محمد عبد الوهاب أهمية المعسكرات الكشفية في إعداد النشء وبناء شخصياتهم، مشيرا إلى أنها تستهدف تشكيل فريق للأشبال، واكتشاف القيادات الطبيعية بين المشاركين، وتنمية قدراتهم على تحمل المسؤولية، إلى جانب ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والمشاركة في خدمة المجتمع منذ الصغر.

ويأتي تنظيم المعسكر ضمن جهود مديرية الشباب والرياضة بالأقصر لتفعيل الأنشطة الكشفية داخل مراكز الشباب، وتوفير بيئة تربوية تسهم في اكتشاف المواهب وتنمية مهارات النشء، وتعزيز مشاركتهم الإيجابية في المجتمع.

وأقيمت الفعاليات تحت إشراف الدكتورة جيهان عبده، وكيل المديرية للشباب، وجيهان عبد اللطيف، مدير إدارة تنمية الشباب، وأحمد فراج، مدير إدارة القرنة، وبمشاركة فريق عمل مركز شباب البعيرات.