رئيس وزراء ماليزيا: كثير من الأطباء الماليزيين تعلموا في مصر

قال رئيس وزراء ماليزيا إن كثيرًا من الأطباء الماليزيين تلقوا تعليمهم في مصر، مؤكدًا استفادة بلاده من المؤسسات التعليمية والخبرات المصرية في مجال الطب.

وأضاف رئيس الوزراء الماليزي، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن العلاقات بين البلدين شهدت تعاونًا في المجال التعليمي، أسهم في إتاحة الفرصة أمام آلاف الماليزيين للدراسة في الجامعات المصرية والتخصص في مجالات علمية متنوعة.

وأشار إلى أن مصر قدمت إسهامات ممتدة في تعليم المواطنين الماليزيين، من خلال جامعاتها ومؤسساتها التعليمية، وهو ما ساعد على تعزيز التواصل بين البلدين وتبادل الخبرات في المجالات المختلفة.

وأوضح أن الاستفادة من الخبرات المصرية لا تقتصر على الطب، بل تشمل أيضًا مجالات الهندسة والتكنولوجيا والتعليم الأزهري، بما يعكس تنوع أوجه التعاون العلمي بين الجانبين.