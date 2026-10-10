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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس وزراء ماليزيا: نستفيد من مصر في الأزهر والطب والهندسة والتكنولوجيا

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
منار عبد العظيم

أكد رئيس وزراء ماليزيا أن بلاده تستفيد من الخبرات المصرية في عدد من المجالات العلمية والتعليمية، من بينها التعليم الأزهري والطب والهندسة والتكنولوجيا، مشيرًا إلى الدور الذي قامت به مصر في تعليم آلاف الماليزيين على مدار قرون.

وقال رئيس الوزراء الماليزي، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التعاون بين البلدين يمتد إلى مجالات متعددة، وإن المؤسسات التعليمية المصرية أسهمت في إعداد أجيال من الطلاب الماليزيين، الذين تلقوا تعليمهم في جامعات مصرية مختلفة.

وأوضح أن جامعات الأزهر والقاهرة وعين شمس والإسكندرية كانت من بين المؤسسات التي درس بها ماليزيون، إلى جانب استفادة بلاده من الخبرات المصرية في تخصصات علمية متنوعة.

رئيس وزراء ماليزيا لرئيس عبد الفتاح السيسي المؤسسات التعليمية المصرية

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