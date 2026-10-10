قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر العملات العربية في البنوك الآن
موقف مرموش.. تشكيل قمة توتنهام ويونايتد في الدوري الإنجليزي
لا يكفي.. ألمانيا وحلفاؤها يرفضون مقترح أيرلندا لخفض ميزانية الاتحاد الأوروبي
أبو تريكة يوجه رسالة للاعبين الشباب بسبب ميرينو: بطل العالم ينزل في الدقيقة 90 ويضغط بكل قوته
خبير عسكري يوضح عبقرية قرار الرئيس السادات وخطة الخداع الاستراتيجي التي يتم تدريسها حتى اليوم
الأرصاد: أمطار رعدية وسيول محتملة حتى الجمعة.. والعظمى 39 درجة على جنوب الصعيد
بلومبرج: المخاطر العالمية تعيد رسم خريطة التهديدات وتضع الدول الغنية في الواجهة
مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يتراجع 1500 جنيه من القمة
أسعار الذهب الآن.. عيار 24 وصل 7 آلاف جنيه
%90 من قرارات العلاج على نفقة الدولة خلال 3 أيام.. والميكنة تختصر رحلة المرضى
افتكرها شوكولاتة.. صغير يبتلع قطعة حشيش أثناء حفل زفاف بـ 15 مايو
إعادة تخصيص الوحدات السكنية للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أضرار غير متوقعة لتناول فيتامين سي كل يوم

فيتامين سي
فيتامين سي
اسماء محمد

بالرغم من أهمية فيتامين سي الجسم والبشرة إلا أن الإفراط فيه يتسبب بأضرار صحية كثيرة قد تصل للإصابة ببعض الأمراض التي علاجا قويا أو الخضوع للجراحة.

ونعرض لكم أضرار الإكثار من فيتامين سي وتناوله يوميا وذلك وفقا لما جاء في موقع مايو كلينك .

معلومات عن فيتامين سي 

فيتامين سي (حمض الأسكوربيك) هو عنصر غذائي أساسي يحتاجه الجسم، ولكن من الممكن تناول كميات زائدة منه.

بما أن فيتامين سي قابل للذوبان في الماء، فإن الجسم يتخلص من الكميات الزائدة عن حاجته عن طريق البول ونتيجة لذلك، فمن غير المرجح أن يؤدي تناول كميات كبيرة من فيتامين سي عبر النظام الغذائي الطبيعي إلى إلحاق الضرر بالجسم.

ومع ذلك، فإن تناول جرعات عالية من مكملات فيتامين سي الغذائية يمكن أن يتسبب في ظهور بعض الآثار الجانبية والأضرار.

الحد الأقصى 

بالنسبة للبالغين، يُوصى بعدم تجاوز الحد الأقصى اليومي المسموح به، وهو 2000 ملليجرام من فيتامين سي يوميا.

الأضرار والآثار الجانبية 

عند تناول جرعات زائدة من المكملات الغذائية ل فيتامين سي ، قد تظهر الأعراض التالية:

الإسهال.

الغثيان واضطراب المعدة أو القيء.

حرقة المعدة.

تقلصات وآلام البطن.

التهاب المريء وتورمه.

الصداع.

حصوات الكلى، إذ قد تؤدي الجرعات العالية جدا والمستمرة من مكملات فيتامين سي إلى زيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى لدى بعض الأشخاص وقد يحتاج البعض للخضوع للجراحة للتخلص منها.

فيتامين سي اضرار فيتامين سي فيتامين سي يوميا أضرار فيتامين سي يوميا حصوات الكلى الصداع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التصالح على مخالفات البناء

قرار رسمي من الحكومة بشأن التصالح على مخالفات البناء.. الخطوات والأوراق المطلوبة

صورة أرشيفية

مصادر مطلعة لرويترز: سماع دوي انفجار قوي في مطار بالعاصمة السعودية

سعر الذهب اليوم

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يتراجع 1500 جنيه من القمة

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري.. ماذا يحدث؟

ترامب

ترامب: إثيوبيا أخذت كل مياه النيل

إذا صليت الفجر

هل إذا صليت الفجر لا أصلي الصبح؟.. بينهما خطأ واحد لا تعرفه

ماذا قال الرسول عن الجيش المصري

ماذا قال الرسول عن الجيش المصري؟.. الإفتاء: شهد له بأمرين

فتوح

الزمالك يتحرك لتأمين بقاء فتوح.. وممدوح عباس كلمة السر

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد ماهر

مسمار اخترق الجمجمة واستقر بجوار شرايين المخ.. جراحة دقيقة تنقذ حياة شاب بالقصر العيني

الدكتور محمد العقاد

العقاد: الحالات المعقدة للعلاج على نفقة الدولة تستغرق 5 أيام.. وجراحات قد تكلف مليوني جنيه

أسواق الطاقة العالمية

خبير: صدمة الطاقة تهدد النمو العالمي في 2026.. وآسيا تقود قاطرة الاقتصاد الدولي

بالصور

الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة يوميًا كفيلة بإصابتك بأمراض خطيرة.. أبرزها السرطان والسكري

الأطعمة المصنعة
الأطعمة المصنعة
الأطعمة المصنعة

حقيقة صادمة عن الباذنجان واحتوائه على الحديد.. لماذا يتحول لونه إلى الأسود بعد التقطيع؟

هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟
هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟
هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟

باللون الأخضر.. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة صباحية

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

بفستان يبرز جمالها.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالة سماوية أنيقة

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد