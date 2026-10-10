أضرار غير متوقعة لتناول فيتامين سي كل يوم

بالرغم من أهمية فيتامين سي الجسم والبشرة إلا أن الإفراط فيه يتسبب بأضرار صحية كثيرة قد تصل للإصابة ببعض الأمراض التي علاجا قويا أو الخضوع للجراحة.

ونعرض لكم أضرار الإكثار من فيتامين سي وتناوله يوميا وذلك وفقا لما جاء في موقع مايو كلينك .

معلومات عن فيتامين سي

فيتامين سي (حمض الأسكوربيك) هو عنصر غذائي أساسي يحتاجه الجسم، ولكن من الممكن تناول كميات زائدة منه.

بما أن فيتامين سي قابل للذوبان في الماء، فإن الجسم يتخلص من الكميات الزائدة عن حاجته عن طريق البول ونتيجة لذلك، فمن غير المرجح أن يؤدي تناول كميات كبيرة من فيتامين سي عبر النظام الغذائي الطبيعي إلى إلحاق الضرر بالجسم.

ومع ذلك، فإن تناول جرعات عالية من مكملات فيتامين سي الغذائية يمكن أن يتسبب في ظهور بعض الآثار الجانبية والأضرار.

الحد الأقصى

بالنسبة للبالغين، يُوصى بعدم تجاوز الحد الأقصى اليومي المسموح به، وهو 2000 ملليجرام من فيتامين سي يوميا.

الأضرار والآثار الجانبية

عند تناول جرعات زائدة من المكملات الغذائية ل فيتامين سي ، قد تظهر الأعراض التالية:

الإسهال.

الغثيان واضطراب المعدة أو القيء.

حرقة المعدة.

تقلصات وآلام البطن.

التهاب المريء وتورمه.

الصداع.

حصوات الكلى، إذ قد تؤدي الجرعات العالية جدا والمستمرة من مكملات فيتامين سي إلى زيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى لدى بعض الأشخاص وقد يحتاج البعض للخضوع للجراحة للتخلص منها.