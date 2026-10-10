حملات مكثفة لرفع كفاءة النظافة بشوارع الهرم

قامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، برفع كفاءة النظافة بنطاق حي الهرم وذلك طبقاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، لتحسين مستوى النظافة والمظهر العام بنطاق أحياء الجيزة.

ووجه اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بتكثيف حملات النظافة والدفع بالمعدات والسيارات وفرق عمال النظافة.

وأكد محمد صابر، مدير نظافة الهرم الشمالي، أن الحملة أسفرت عن رفع مخلفات روث الخيول بشارع أبو الهول بالمنطقة الأثرية، وكذلك شارع جمال عبد الناصر بمنطقة نزلة السمان.

على الجانب الآخر، أكد حمد إبراهيم، مدير نظافة الهرم الجنوبي، أن الحملة أسفرت عن رفع مخلفات الرتش بشارع ترعة المريوطية، وتم تنظيف المكان وشارع فيصل، كما تم إجراء أعمال النظافة والغسيل.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بتحسين الرؤية البصرية، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين بمواقع التواصل الاجتماعي، وتعزيز مستوى الخدمات والمظهر العام بنطاق أحياء الجيزة.