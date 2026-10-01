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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دورة «مهارات الوعظ الديني للواعظات» تناقش تطوير الأداء الدعوي وفقه النساء وضوابط الفتوى وأثر اللغة العربية في الإرشاد

دورة «مهارات الوعظ الديني للواعظات»
دورة «مهارات الوعظ الديني للواعظات»
محمد شحتة

ناقشت محاضرات الدورة التدريبية المشتركة لواعظات الجزائر ومصر، التي تستضيف خلالها وزارة الأوقاف واعظات من الجزائر إلى جانب واعظات من مصر، بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، خلال الفترة من 10 إلى 15 من أكتوبر الجاري، تحت عنوان «مهارات الوعظ الديني للواعظات»، عددًا من المحاور العلمية المتخصصة، شملت تنمية المهارات الدعوية، وفقه النساء ومدارات الفتوى، وأثر علوم اللغة العربية في فهم النصوص الشرعية وإحكام الخطاب الدعوي.

ففي محاضرة بعنوان «مهارات الواعظة»، تناول الدكتور السيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، المهارات العلمية والمنهجية اللازمة لنجاح الواعظة في أداء رسالتها، مؤكدًا أهمية ترسيخ العقيدة الصحيحة، وتعزيز الصلة بالله تعالى، والتمكن من المادة العلمية، وحسن إعداد الدروس الدعوية.

وأوضح أن فاعلية الخطاب الدعوي ترتبط بقدرة الواعظة على فهم الجمهور المستهدف وإدراك احتياجاته، واختيار الأساليب المناسبة لمخاطبته، مشددًا على أهمية تنوع مجالات الدعوة وتكاملها بين المساجد ومنصات التواصل الاجتماعي، بما يسهم في توسيع نطاق التأثير وتحقيق أهداف الرسالة الدعوية.

وفي محاضرة بعنوان «فقه النساء ومدارات الفتوى»، تناول الدكتور أسعد الكفراوي، وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة الأسبق، طبيعة المسائل الفقهية المتعلقة بالمرأة، وما تستلزمه من معرفة دقيقة بالأحكام الشرعية وأدلتها، موضحًا الفرق بين علم الفقه وعلم أصول الفقه، وأهمية التمكن من العلوم الشرعية اللازمة للتعامل مع مسائل الفتوى. وأكد أن إصدار الفتوى مسئولية علمية تقتضي فهم الواقعة فهمًا دقيقًا، وتكييفها تكييفًا فقهيًّا صحيحًا، ثم تنزيل الحكم الشرعي المناسب عليها، انطلاقًا من القاعدة الأصولية: «الحكم على الشيء فرع عن تصوره»، مع مراعاة الأدلة الشرعية والقواعد الأصولية المعتبرة وظروف الواقع وملابساته؛ ضمانًا لسلامة الاستنباط ودقة تنزيل الأحكام على الوقائع.

كما تناول الدكتور محمد فيصل، الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، عضو المكتب الفني لوزير الأوقاف، في محاضرة بعنوان «الدرس اللغوي وأثره في الإرشاد الدعوي»، أهمية التمكن من اللغة العربية في فهم النصوص الشرعية واستيعاب دلالاتها، وأثر ذلك في إحكام الخطاب الدعوي وسلامة الاستدلال. واستعرض دور النحو والصرف والبلاغة وعلم الدلالة في تحديد معاني الألفاظ، وفهم التراكيب، وإدراك وجوه التعبير ومراعاة مقتضى الحال، مؤكدًا أن إتقان علوم اللغة العربية يعزز قدرة الواعظة على تحرير المعاني الشرعية وعرضها بوضوح ودقة، بما يسهم في إيصال الرسالة الدعوية بصورة سليمة ومؤثرة.

وتأتي هذه المحاضرات ضمن البرنامج العلمي للدورة التدريبية المشتركة لواعظات الجزائر ومصر، بما يعزز تبادل الخبرات العلمية والدعوية بين البلدين، ويدعم بناء القدرات العلمية والمهنية للواعظات، ويرسخ أواصر التعاون في مجال التأهيل الديني، بما يسهم في تطوير الأداء الدعوي والتعامل مع قضايا المجتمع وفق منهج علمي منضبط.

وزارة الأوقاف الواعظات الجزائر مصر مهارات الوعظ الديني واعظات الأوقاف

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