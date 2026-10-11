اليابان تعرب عن بالغ قلقها إزاء العقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية

أعرب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا، اليوم الأحد، عن قلقه الشديد إزاء العقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية.

وقال كيهارا، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (جيجي برس) اليابانية، إن اليابان تدعم باستمرار المحاكم الدولية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، معربًا عن بالغ قلقه إزاء العقوبات الأمريكية المفروضة على الجنائية الدولية والتي أكد أنها تتعارض مع موقف اليابان.

وأوضح أن طوكيو تؤيد مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز سيادة القانون في المجتمع الدولي.

وقد أدرجت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة إلى قائمة العقوبات أمس الأول الجمعة.

واتخذت الولايات المتحدة، التي ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، إجراءات مماثلة في وقت سابق ضد كبار مسؤولي المحكمة، بمن فيهم رئيسة المحكمة التي تحمل الجنسية اليابانية توموكو أكاني.