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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات بقرية الحدين في كوم حمادة بالبحيرة

قافلة طبية بالبحيرة
قافلة طبية بالبحيرة
ساندي رضا

تستقبل قرية الحدين التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، غدًا الأحد، قافلة طبية علاجية مجانية تنظمها مديرية الصحة بالبحيرة، على مدار يومي الأحد والإثنين الموافقين 11 و12 أكتوبر 2026، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين في مختلف التخصصات.

وتأتي القافلة في إطار جهود محافظة البحيرة للتوسع في تقديم الرعاية الصحية المجانية بالقرى والمناطق المختلفة، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية بالقرب من محل إقامتهم، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر.

كما أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أهمية استمرار تنظيم القوافل الطبية العلاجية المجانية والوصول بالخدمات الصحية إلى المواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وتضم القافلة تخصصات الباطنة والأطفال والجراحة والعظام والأسنان والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة، إلى جانب خدمات الفحص والتشخيص وإجراء التحاليل الطبية، والفحوص باستخدام أجهزة الأشعة والسونار.

كما تشمل القافلة تنظيم ندوات للتثقيف الصحي، وتنفيذ مبادرات للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، وفي مقدمتها ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري، وذلك ضمن الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتُقدم جميع الخدمات الطبية والعلاجية بالقافلة بالمجان، ويمكن للمواطنين الاستفادة من خدمات الكشف باستخدام بطاقة الرقم القومي، فيما يُتاح للأطفال الكشف بشهادة الميلاد، تيسيرًا على الأهالي وضمانًا لاستفادة مختلف الفئات من الخدمات الصحية المقدمة.

البحيرة قافلة طبية كوم حمادة

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