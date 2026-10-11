مهرجان القاهرة السينمائي يطلق برنامج «سينما القاهرة للأطفال» لأول مرة

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي إطلاق برنامج «سينما القاهرة للأطفال» للمرة الأولى ضمن فعاليات دورته الـ47، التي تقام في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، بالتزامن مع مرور خمسين عامًا على انطلاق دورته الأولى عام 1976.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان الذي عقد ظهر اليوم 11 أكتوبر في فندق "سوفيتيل داون تاون النيل – القاهرة".

ويضم البرنامج الجديد 9 أفلام حتى الآن، موزعة على قسمين للأفلام الطويلة والقصيرة، في خطوة تستهدف توسيع نطاق التجربة السينمائية التي يقدمها المهرجان، وفتح آفاق جديدة أمام الأطفال والجمهور من الأجيال الناشئة لاكتشاف السينما والتفاعل مع عوالمها المتنوعة.

أولًا: الأفلام الطويلة

يضم قسم الأفلام الطويلة 3 أفلام، هي:

• المحرقة | شونتارو أوتشيدا | اليابان | ٢٠٢٦ | ٩٨ د

• عازفة الكمان | إرفين هان، راؤول جارسيا | إسبانيا، إيطاليا، سنغافورة، اليابان، كندا، كولومبيا | ٢٠٢٦ | ١١٤ د

• لست بطلاً | ريما داس | الهند، سنغافورة | ٢٠٢٦ | ٩٧ د

ثانيًا: الأفلام القصيرة

يضم قسم الأفلام القصيرة 6 أفلام، هي:

• أكتوس | مدينا ييليكبايفا | كازاخستان | ٢٠١٦ | ١٣ د

• رهاب اجتماعي | مالك هبيري | تونس | ٢٠٢٦ | ١٣ د

• فيزياء الكارتون | رو كوهاتا، ماكس بورتر | فرنسا، هولندا، سويسرا | ٢٠٢٦ | ١١ د

• مصاصة | رياز روي | ألمانيا | ٢٠٢٦ | ٩ د

• أزوكي | أستريد روثاوج | النمسا | ٢٠٢٦ | ٣ د

• مخلل | فاني كابو | المملكة المتحدة | ٢٠٢٦ | ٩ د

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس.

تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.