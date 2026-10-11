إحالة مستريح السيارات إلى دائرة أخرى في قضية غسل الأموال

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، إحالة قضية رجل الأعمال أمير الهلالي المعروف إعلاميًا بمستريح السيارات في اتهامه بغسل الأموال، إلي دائرة أخري داخل المحكمة الاقتصادية.

مستريح السيارات

وفي قضية أخرى، أصدرت محكمة الجنح، بالقاهرة الجديدة حكمها بالسجن 3 سنوات لرجل الأعمال أمير الهلالي في 14 قضية نصب جديدة بمعدل 42 سنة سجن.

وكانت أيدت محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة، أحكامها بالحبس 360 سنة في حق امير الهلالي مستريح السيارات على الأحكام الصادرة ضده في اتهامه بشيكات دون رصيد. النصب على المواطنين.

قدم محامي الضحايا، حوافظ مستندات للمحكمة تتضمن أصول الشيكات المحررة من المتهم لصالح الضحايا لإثبات وقائع إصدار شيكات دون رصيد.

وأوضح، أن عدد القضايا. صل ما يقرب من 120 قضية نصب.

ادعى محامو مستريح السيارات بـ 5 مليون ونصف مدنيا خلال المرافعة ضد مستريح السيارات أمام محكمة جنح التجمع بالقاهرة الجديدة 11 قضية نصب ضد المتهم

وكانت أسدلت محكمة جنح القاهرة الجديدة الستار على واحدة من أخطر قضايا النصب التي هزت سوق السيارات، بعدما قضت بحبس المدعو أمير الهلالي الشهير بـ«مستريح السيارات» سنتين مع الشغل والنفاذ، وكفالة 300 ألف جنيه، مع إلزامه بالمصاريف وإحالة الدعوى المدنية، بعد ثبوت تورطه في الاستيلاء على أموال ضحاياه عبر مخطط احتيالي منظم استغل فيه أحلام المواطنين ومظاهر الثراء الزائف.