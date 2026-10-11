التحقيق في تهديد الفنان إسلام جمال ومحاولة سرقة سيارته في أكتوبر

تباشر النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في تعرض الفنان إسلام جمال لمحاولة سرقة سيارته وتهديده أثناء وجوده برفقة أفراد أسرته بمدينة 6 أكتوبر، بعدما تمكنت من ضبط المتهمين بارتكاب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وملابساتها.

تفاصيل محاولة سرقة سيارة الفنان إسلام جمال

وكشف الفنان إسلام جمال في بلاغه أنه كان يستقل سيارته متجهًا من الشيخ زايد إلى أحد الأندية بمنطقة المهندسين، برفقة زوجته وابنه، وفوجئ بسيارة من طراز «شيفروليه» تعترض طريقه، ويخرج منها شخص يحمل سلاحًا ناريًا ويطالبه بالتوقف.

وأضاف أنه حاول الابتعاد عن الشخص المسلح، من خلال الرجوع بسيارته إلى الخلف بسرعة، إلا أنه فوجئ بسيدة تقود سيارة خلفه وتعترض على طريقة رجوعه، الأمر الذي تسبب في ارتباك الشخص المسلح ومغادرته المكان.

بلاغ وتحريات لكشف ملابسات الواقعة

وعقب الواقعة، توجه الفنان إسلام جمال إلى قسم شرطة أول أكتوبر، وحرر محضرًا اتهم فيه شخصين بمحاولة الاستيلاء على سيارته وتهديده أثناء وجوده بصحبة أسرته، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وباشرت الأجهزة الأمنية فحص البلاغ، وأجرت التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتهمين، من خلال جمع المعلومات وفحص الظروف المحيطة بالحادث.

ضبط المتهمين واعترافهما بارتكاب الواقعة

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية الشخصين المشتبه في تورطهما في الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما.

وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات محاولة السرقة والتهديد.