بعلم مصر وصورة حمادة إمام.. جماهير الزمالك تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

حرصت جماهير نادي الزمالك على إحياء ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة داخل المدرجات، حيث رفعت الأعلام المصرية إلى جانب صور أسطورة النادي الكابتن الراحل حمادة إمام، أحد أبطال الحرب الذين شاركوا في معركة النصر.

ورسمت الجماهير لوحة مميزة مزجت فيها بين الانتماء الوطني والوفاء لرموز النادي التاريخيين، وسط هتفات حب لمصر وللثعلب الكبير، للتأكيد على اعتزازهم بالبطولات الوطنية والرموز الرياضية التي تركت بصمة خالدة في تاريخ الوطن والنادي.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد ربيع – أحمد فتوح - عبد الله السعيد.

خط الهجوم : شيكو بانزا – أحمد شريف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمود جهاد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد فرج ومحمد حمد وناصر منسي وحسام أشرف وعدي الدباغ.