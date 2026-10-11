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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحديدي: مصر تقف بجوار السعودية.. استهداف المدنيين والمطارات يتعارض مع القانون الدولي

لميس الحديدي
لميس الحديدي
محمود زيدان

أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن مصر تقف بجوار المملكة العربية السعودية، التي وصفتها بأنها دولة قوية وقادرة، مؤكدة أن الدعم المصري للمملكة كبير في ظل الظروف الراهنة.

وأضافت مقدمة برنامج «الصورة»، عبر قناة «النهار»، أنّ مصر وباكستان وتركيا والمملكة العربية السعودية، ضمن المجموعة الرباعية، أصدرت بيانات تدين ما حدث، موضحة أن الأمر لا يتعلق بالحرب وحدها، وإنما يمتد إلى استهداف المدنيين والمطارات، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي.

ووجهت لميس الحديدي الشكر إلى السفير حاتم عبد القادر، سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن السفارات المصرية ووزارة الخارجية تحرصان دائمًا على رعاية المصريين في الخارج ومتابعة شؤونهم.

وفيما يتعلق بحركة الطيران، أوضحت أن شركة إير كايرو أعلنت تعليق رحلاتها إلى مطار الرياض مؤقتًا يومي الاثنين والثلاثاء، لحين إعادة تشغيل المطار.

وأضافت أن رحلات مصر للطيران المتجهة إلى مطار الرياض معلقة أيضًا حتى عودة المطار إلى التشغيل، بينما تستمر رحلات الشركة إلى المدن والمطارات السعودية الأخرى دون تعليق.

لميس الحديدي أخبار توك شو أخبار وتقارير الإعلامية لميس الحديدي

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