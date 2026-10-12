إزاي تذاكري لابنك بهدوء؟ 7 نصائح نفسية تساعده على التركيز وتقلل الخلافات

تواجه كثير من الأمهات صعوبة في تنظيم وقت المذاكرة مع أطفالهن، خاصة عندما يرفض الطفل أداء واجباته المدرسية، أو يفقد تركيزه سريعًا، أو يحتاج إلى تذكيره أكثر من مرة حتى يبدأ في الدراسة، ومع تكرار هذه المواقف، قد تتحول المذاكرة إلى مصدر للخلافات اليومية داخل المنزل، وتلجأ بعض الأمهات إلى الصراخ أو التهديد بدافع الخوف على مستقبل أبنائهن الدراسي.

لكن الضغط المستمر لا يساعد بالضرورة على تحسين التحصيل الدراسي، بل قد يجعل الطفل أكثر نفورًا من المذاكرة، ويربط وقت الدراسة بالتوتر والخوف بدلًا من التعلم والإنجاز، لذلك، فإن التعامل مع الطفل بهدوء، وفهم احتياجاته، وتنظيم وقت المذاكرة بما يتناسب مع عمره وقدرته على التركيز، من الخطوات التي يمكن أن تساعد على تحسين تجربته الدراسية.

ووفقًا لدليل نشره موقع «Freudly» حول تحفيز الأطفال على الدراسة من منظور علم النفس، فإن الاستماع إلى الطفل، وتشجيعه على بذل الجهد، ووضع روتين واضح للمذاكرة، من الأساليب التي قد تدعم دافعيته للتعلم وتساعده على اكتساب عادات دراسية أفضل.

لماذا يرفض الطفل المذاكرة رغم محاولات الأم؟

قبل البحث عن طرق لتشجيع الطفل على المذاكرة، من المهم معرفة الأسباب التي تجعله يرفض الجلوس إلى كتبه أو يتجنب أداء واجباته، فعدم الرغبة في الدراسة لا يعني دائمًا الكسل أو العناد، إذ قد يكون الطفل متعبًا بعد يوم دراسي طويل، أو يواجه صعوبة في فهم إحدى المواد، أو يخشى ارتكاب الأخطاء والتعرض للانتقاد.

وقد تؤثر بعض العوامل اليومية أيضًا في قدرته على التركيز، مثل قلة النوم، والإفراط في استخدام الشاشات، وعدم انتظام مواعيد المذاكرة والراحة، وفي حالات أخرى، قد يرتبط التراجع الدراسي بمشكلات داخل المدرسة أو صعوبات في التعلم تحتاج إلى تقييم ومساعدة متخصصين.

ومن هنا، فإن فهم السبب وراء رفض المذاكرة يساعد الأم على اختيار أسلوب التعامل المناسب، بدلًا من الدخول في جدال متكرر قد يزيد المشكلة تعقيدًا.

7 نصائح نفسية لمذاكرة هادئة مع طفلك

1. حددي موعدًا ثابتًا للمذاكرة

يساعد تخصيص وقت يومي واضح للمذاكرة على تنظيم يوم الطفل وتقليل الخلافات حول موعد بدء الواجبات المدرسية، ومن الأفضل اختيار وقت يكون فيه قد حصل على قسط مناسب من الراحة وتناول وجبته، مع مراعاة احتياجاته وفقًا لعمره وطبيعة يومه الدراسي.

كذلك، احرصي على تجهيز الكتب والأدوات قبل البدء، واختيار مكان هادئ بعيد عن التلفاز والألعاب وغيرها من المشتتات، ويمكن تقسيم الواجبات إلى مهام صغيرة تتخللها فترات راحة قصيرة، بدلًا من مطالبة الطفل بالجلوس لساعات طويلة دون توقف.

وتذكري أن مدة التركيز تختلف من طفل إلى آخر، لذلك من الأفضل تنظيم وقت المذاكرة وفقًا لقدراته، مع زيادة مدة الدراسة تدريجيًا عندما يصبح أكثر قدرة على الاستمرار.

2. ابتعدي عن الصراخ والتهديد أثناء المذاكرة

قد يدفع الصراخ الطفل إلى تنفيذ المطلوب في بعض الأحيان، لكنه قد يزيد شعوره بالتوتر ويجعله أكثر مقاومة للمذاكرة على المدى الطويل، كما أن تكرار التهديد واللوم قد يؤثر في ثقته بنفسه، ويجعل وقت الدراسة مرتبطًا بالخوف بدلًا من الرغبة في التعلم.

إذا رفض طفلك البدء في المذاكرة، حاولي التحدث إليه بنبرة هادئة، واسأليه عن السبب الذي يجعله مترددًا، فقد تكون هناك نقطة لا يفهمها، أو واجبات تبدو له صعبة، أو حاجة إلى بعض الراحة قبل البدء.

ويمكنك تشجيعه بعبارات بسيطة مثل: «خلينا نشوف إيه الجزء الصعب ونحله مع بعض»، بدلًا من توجيه اللوم إليه أو اتهامه بالإهمال.

أما إذا تحول النقاش إلى شجار، فمن الأفضل التوقف قليلًا حتى تهدأ الأجواء، ثم العودة إلى المذاكرة عندما يصبح الطفل أكثر استعدادًا للتعاون.

3. شجعي المجهود ولا تجعلي الدرجات معيار التقدير الوحيد

يحتاج الطفل إلى الشعور بأن أسرته تقدر محاولاته وتقدمه، وليس فقط النتائج التي يحصل عليها في الامتحانات، لذلك، احرصي على مدح اجتهاده وصبره ومحاولاته في حل المسائل الصعبة، حتى إذا لم يصل إلى الإجابة الصحيحة من المرة الأولى.

ويساعد هذا الأسلوب على ترسيخ فكرة أن التعلم يحتاج إلى التدريب، وأن الخطأ جزء طبيعي من اكتساب المهارات الجديدة، وليس دليلًا على الفشل أو ضعف القدرات.

ولا يعني الاهتمام بالمجهود تجاهل النتائج الدراسية، بل التعامل معها باعتبارها وسيلة لمعرفة نقاط القوة والجوانب التي تحتاج إلى تحسين، وعندما يحصل الطفل على درجة أقل من المتوقع، ناقشي معه الأخطاء بهدوء، وساعديه على معرفة كيفية تجنبها في المرات المقبلة.

ومن المهم أيضًا تجنب مقارنته بإخوته أو زملائه، لأن لكل طفل قدراته وسرعته الخاصة في التعلم.

4. امنحي طفلك مساحة للاختيار

قد يشعر الطفل بالضيق عندما يعتقد أن يومه بالكامل يخضع للأوامر، دون أن يكون له رأي في طريقة تنظيم وقته، لذلك، يمكن أن يساعد منحه اختيارات بسيطة ومناسبة لعمره على زيادة مشاركته في المذاكرة.

على سبيل المثال، يمكنك سؤاله عما إذا كان يفضل البدء بالرياضيات أم اللغة العربية، أو الاتفاق معه على إنجاز مجموعة من الأسئلة قبل أخذ استراحة قصيرة.

كما يمكن وضع خطة يومية واضحة للواجبات بالتعاون معه، مع ترك مساحة له لترتيب بعض المهام بنفسه، في حدود الوقت المتاح والالتزامات المطلوبة.

ويساعد إشراك الطفل في اتخاذ القرارات البسيطة على تنمية شعوره بالمسؤولية والاستقلالية تدريجيًا، بدلًا من الاعتماد الكامل على تذكير الأم ومتابعتها في كل خطوة.

5. استمعي إلى طفلك قبل تقديم الحلول

في بعض الأحيان، لا يحتاج الطفل إلى المزيد من التعليمات بقدر حاجته إلى شخص يستمع إليه ويفهم ما يواجهه، فقد يكون سبب رفضه للمذاكرة شعوره بالإحباط من مادة معينة، أو خوفه من عدم القدرة على حل الواجب، أو تعرضه لموقف مزعج في المدرسة.

يمكنك بدء الحديث بأسئلة بسيطة، مثل: «إيه أكتر حاجة مضايقاك في المذاكرة؟»، أو «في درس مش فاهمه؟»، أو «إيه اللي ممكن يساعدك تركز بشكل أفضل؟».

اتركي له الفرصة للتعبير عن مشاعره دون مقاطعة أو إصدار أحكام سريعة، وحاولي التمييز بين عدم الرغبة في الدراسة وبين وجود صعوبة حقيقية تعوقه عن إنجاز المطلوب.

وإذا اكتشفتِ أنه لا يفهم جزءًا معينًا من الدرس، فساعديه على مراجعته أو استعيني بمعلمه عند الحاجة، بدلًا من افتراض أنه يتعمد التأخير أو يرفض التعلم دون سبب.

6. استخدمي المكافآت بطريقة متوازنة

يمكن أن تكون المكافآت البسيطة وسيلة لتشجيع الطفل على بدء المهام التي يجدها صعبة، خاصة عندما تكون مرتبطة بإنجاز واضح ومناسب لقدراته، وقد تتمثل المكافأة في اختيار لعبة يحبها، أو ممارسة نشاط ممتع، أو تخصيص وقت للعب بعد الانتهاء من الواجبات.

لكن من المهم ألا تصبح المكافآت الوسيلة الوحيدة التي تدفع الطفل إلى المذاكرة، حتى لا يعتاد انتظار مقابل في كل مرة يؤدي فيها مسؤولياته.

احرصي أيضًا على مساعدته في ملاحظة تقدمه والشعور بالإنجاز عندما يفهم فكرة جديدة أو يتمكن من حل سؤال كان يراه صعبًا، فالإحساس بالقدرة على التعلم قد يشجعه على الاستمرار، حتى عندما لا يحصل على مكافأة مباشرة.

ومن الأفضل الاتفاق مسبقًا على قواعد واضحة بشأن اللعب واستخدام الشاشات، وتطبيقها بهدوء وثبات، دون اللجوء إلى العقوبات المبالغ فيها أو التهديد المستمر.

7. اربطي الدروس بالحياة اليومية

قد يفقد الطفل اهتمامه بالمذاكرة عندما تبدو المعلومات بعيدة عن حياته أو يصعب عليه فهم فائدتها، لذلك، يمكن للأم الاستعانة بأمثلة عملية تجعل الدروس أكثر وضوحًا وقربًا من اهتماماته.

ففي الرياضيات، يمكن استخدام النقود أو تقسيم الأشياء لتوضيح العمليات الحسابية، بينما تساعد القصص والكتب المناسبة لعمر الطفل على تشجيعه على القراءة، أما دروس العلوم، فيمكن ربطها بمواقف وتجارب بسيطة يلاحظها في المنزل أو البيئة المحيطة به.

ومن الطرق المفيدة أيضًا أن تطلبي من طفلك شرح ما تعلمه بطريقته الخاصة، بدلًا من الاكتفاء بحفظ الإجابات وترديدها، ويساعد ذلك على معرفة مدى استيعابه للمعلومات، وتحديد الأجزاء التي تحتاج إلى شرح إضافي.

كيف تساعدين طفلك على التركيز أثناء المذاكرة؟

إذا كان طفلك يتشتت باستمرار أو ينتقل من مهمة إلى أخرى دون إكمال واجباته، فابدئي بتقليل المشتتات الموجودة حوله، مثل الهاتف والألعاب والتلفاز، مع توفير مكان مناسب للمذاكرة.

ويمكن تقسيم الواجبات الكبيرة إلى خطوات صغيرة وواضحة، ثم كتابة المهام في قائمة يضع الطفل علامة أمام كل مهمة ينتهي منها، وتساعده هذه الطريقة على متابعة تقدمه والشعور بأن المطلوب يمكن إنجازه دون ضغط كبير.

ومن المهم كذلك الاهتمام بالنوم المنتظم، والنشاط البدني، وتناول وجبات مناسبة لعمر الطفل، لأن التعب والجوع وقلة النوم قد تؤثر في الانتباه والمزاج والقدرة على التعلم.

ولا ينبغي توقع أن يحافظ الطفل على التركيز طوال الوقت؛ فاحتياجاته إلى الحركة والراحة تختلف بحسب عمره وطبيعة المهمة التي يؤديها، لذلك، من الأفضل إتاحة فترات راحة مناسبة، بدلًا من تفسير كل حركة أو تشتت على أنه إهمال أو عدم اهتمام بالدراسة.

وإذا استمرت صعوبة التركيز رغم تنظيم البيئة المحيطة وتقليل المشتتات، فمن المهم النظر إلى الأسباب المحتملة الأخرى، خاصة إذا كانت المشكلة تؤثر بوضوح في أداء الطفل داخل المنزل والمدرسة.

متى يحتاج الطفل إلى مساعدة متخصصة؟

يحتاج رفض المذاكرة إلى اهتمام أكبر إذا استمر لأسابيع، أو صاحبه قلق شديد أو حزن متكرر أو اضطرابات في النوم، أو ظهر تراجع واضح في التحصيل الدراسي، أو فقد الطفل اهتمامه بالأنشطة التي كان يستمتع بها.

وفي هذه الحالات، يمكن للأم التواصل مع معلمي الطفل أو الأخصائي النفسي المدرسي لفهم طبيعة المشكلة، والاستعانة بطبيب أو أخصائي مؤهل عند الحاجة، خاصة إذا ظهرت صعوبات مستمرة في القراءة أو الكتابة أو الحساب أو الانتباه.

كما ينبغي عدم تجاهل الشكاوى المتكررة من الصداع أو ألم البطن قبل الذهاب إلى المدرسة، إذ قد تكون لها أسباب جسدية أو نفسية تستدعي التقييم، ولا يمكن تحديد سببها من خلال هذه الأعراض وحدها.

والأهم هو ألا يشعر الطفل بأن طلب المساعدة عقاب أو دليل على الفشل، بل أن يدرك أن الصعوبات التي يواجهها يمكن التعامل معها، وأنها لا تعني أنه أقل ذكاءً أو قدرة من الآخرين.