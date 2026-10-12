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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة قناة السويس تواصل تأهيل 6 كليات لتطبيق أحدث إصدارات المواصفات الدولية ISO 21001:2025

رئيس جامعة قناة السويس
رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية انجي هيبة

في إطار خطة جامعة قناة السويس لتطوير منظومة الجودة والارتقاء بالأداء التعليمي والإداري وفقًا للمعايير الدولية، عُقد اجتماع لمتابعة تأهيل ست كليات بالجامعة لتطبيق أحدث إصدار من المواصفة الدولية ISO 21001:2025 الخاصة بنظم إدارة المؤسسات التعليمية، بالتزامن مع تنفيذ برامج تدريبية للقيادات الأكاديمية والإدارية للتعريف بمتطلبات المواصفة وآليات تطبيقها.

ويستهدف التأهيل كليات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والتجارة، والتربية، والهندسة، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات التعليمية والإدارية، وتعزيز ثقافة التحسين المستمر.

وشهد الاجتماع حضور عمداء الكليات المستهدفة ووكلائها، وممثلي الجامعة والشركة العربية للاستشارات الهندسية والنظم، برئاسة الدكتور عبده مصطفى، مدير الشركة، التي تتولى أعمال التدريب والتأهيل.

وتناول البرنامج متطلبات المواصفتين الدوليتين  ومراحل التأهيل، ودراسة الفجوات، وإعداد وثائق الجودة، وتأهيل المراجعين الداخليين، ووضع خطط التطوير ومتابعة تطبيق النظام.

وأكد الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن تأهيل الكليات الست يأتي ضمن خطة الجامعة لتطوير منظومة الجودة والبناء على خبراتها في تطبيق المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن الجامعة تستهدف ترسيخ ثقافة الجودة كمنهج عمل مستدام يسهم في تحسين العملية التعليمية والخدمات المقدمة للطلاب وتعزيز التميز المؤسسي.

وأوضح الأستاذ الدكتور حمدي عطا الله، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، أن البرامج التدريبية تستهدف رفع وعي القيادات الأكاديمية والإدارية بمتطلبات المواصفات الدولية، وتوحيد المفاهيم وتعزيز دور وحدات ضمان الجودة في متابعة إجراءات التأهيل والتطوير داخل الكليات المستهدفة.

ومن جانبه، أشار الدكتور عبده مصطفى، مدير الشركة العربية للاستشارات الهندسية والنظم، إلى أن المواصفة ISO 21001:2025 تواكب التطورات الحديثة في قطاع التعليم، وتدعم تحسين جودة الخدمات التعليمية والاستجابة لاحتياجات المتعلمين وأصحاب المصلحة، وفقًا للمعايير الدولية.
ويأتي ذلك استكمالًا لخبرات الجامعة في تطبيق نظم الجودة؛ إذ تطبق مواصفة ISO 21001:2018 في خمس كليات هي الطب البيطري، والزراعة، والعلوم، والتمريض، والآداب والعلوم الإنسانية، مع تجديد الشهادة لها، إلى جانب تجديد شهادة ISO 9001:2015 لإدارة الجامعة للعام الثامن على التوالي، وتجديد شهادة  2018 :ISO 21001 لإدارة الجامعة.

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