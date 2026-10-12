القبض على طالب يدير صفحة لبيع المخدرات على السوشيال ميديا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى .



رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.



بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر) ، وضبط بحوزته (كمية لمخدر الآيس) ، وبمواجهته إعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الإجتماعى لرغبته فى التعرف على الفتيات الراغبات فى الحصول على المواد المخدرة ، وحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

