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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

خلال مشاركته في اجتماعات البنك الدولي.. أحمد سمير: مصر صوت قوي للاقتصادات الناشئة

النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية
النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية
معتز الخصوصي

أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية، على أهمية الحضور المصري الفاعل في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي تستضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر 2026،  وخاصة أن القاهرة تعتبر صوتاً مؤثراً للبلدان النامية والاقتصادات الناشئة داخل هذه المحافل الدولية.

وقال أحمد سمير زكريا، على هامش مشاركته في الاجتماع السنوي بـ"بانكوك"، إن مشاركة مصر في هذه الاجتماعات رفيعة المستوى تأتي لبحث السياسات المالية والنقدية واستكشاف حلول عملية تعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية، إلى جانب متابعة أفضل التجارب الدولية في تحفيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص.

وأكد "زكريا" أن أبعاد هذه الاجتماعات السنوية لا تقتصر على مناقشة المؤشرات الرقمية والسياسات المالية فقط، بل تمتد لتشكل فرصة محورية للوصول إلى آليات تسهم بفعالية في تحسين حياة المواطنين، مشدداً

وأشار إلى أن الاجتماعات تُعقد في توقيت دقيق ومرحلة حرجة تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية، حيث تطرح على طاولة النقاش ملفات مستقبل الاقتصاد العالمي، وفي مقدمتها التحديات المرتبطة بالتضخم، وقضايا النمو، والديون، والتنمية المستدامة، مما يضفي على الحوارات الجارية أهمية استثنائية لتعزيز قدرة الاقتصادات الوطنية على الصمود.

وأكد أن الاجتماعات تمثل منصة جوهرية لتبادل الرؤى حول تمكين القطاع الخاص وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، مؤكداً أن الاستفادة من الخبرات الدولية في هذه الاجتماعات تخدم أولويات وملفات التنمية الاقتصادية الوطنية بصورة مباشرة.

النائب أحمد سمير زكريا العاصمة التايلاندية بانكوك الاقتصادات الناشئة المحافـــل الدوليـــة

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