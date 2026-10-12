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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القاهرة يعلن تفاصيل تسليم وحدات روضة السيدة 2 للمستحقين

محافظ القاهرة يسلم العقود
محافظ القاهرة يسلم العقود
مريم عزت

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، توزيع عقود الوحدات السكنية على المستفيدين من مشروع «روضة السيدة ٢»،  بمنطقة الطيبى بحى السيدة زينب، في إطار جهود الدولة لتطوير المناطق العشوائية وغير المخططة، وتوفير سكن ملائم وآمن للمواطنين، وتحقيق الاستقرار للأسر المستحقة.

شهد حفل تسليم العقود م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية،  وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر أن توزيع عقود الوحدات السكنية بالمشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير سكن آمن ولائق للمواطنين، والارتقاء بجودة الحياة، ومواصلة تطوير المناطق غير المخططة وتحويلها إلى مجتمعات عمرانية حضارية متكاملة، بما يعزز الاستقرار الأسري والاجتماعي ويضمن للمواطنين حياة كريمة.

محافظ القاهرة 

وأشار محافظ القاهرة إلى حرص المحافظة على استكمال إجراءات التعاقد والتسليم بالتنسيق مع صندوق التنمية الحضرية والجهات المعنية، بما يضمن تنظيم الإجراءات وتحقيق الشفافية وتيسير حصول المستحقين على حقوقهم، تمهيدًا لانتقالهم إلى وحداتهم السكنية الجديدة.

وشهدت إجراءات التسليم استكمال التعاقد مع ٣٨٦ مستفيدًا، اختار ٥٨ مستفيدًا منهم الحصول على التعويض المادى بدلًا من الوحدة السكنية وفقًا للإجراءات المنظمة، بما يراعي اختيارات المستفيدين ويتيح لهم الاستفادة من البدائل المتاحة.

وأكد محافظ القاهرة أنه بالتنسيق مع صندوق التنمية الحضرية تم تحرير عقود ايجارية طويلة المدى تصل إلى ١٥ عامًا وتجدد ما لم يتم الاخلال بشروط التعاقد، كما روعى فيها البعد الاجتماعى، والاقتصادى للمستفيدين .

وأكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن مشروع "روضة السيدة ٢" يأتى استكمالًا لجهود الدولة فى تطوير المناطق غير المخططة، وتوفير سكن آمن وحضاري للمواطنين، مشيرًا إلى أن مشروعات التطوير لا تقتصر على تحسين المظهر العمرانى فحسب، بل تستهدف بالأساس تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير بيئة سكنية مناسبة تليق بهم، مع الالتزام بمبادئ العدالة والشفافية في تخصيص الوحدات للمستحقين.

ويُعد مشروع «روضة السيدة ٢» امتدادًا لمشروعات تطوير منطقة السيدة زينب، الذى بدأ بتطوير منطقة تل العقارب وتسكين قاطينها فى "روضة السيدة ١"،  ويستهدف المشروع توفير وحدات سكنية ملائمة للأسر المستحقة، ضمن خطة الدولة للقضاء على المناطق غير المخططة وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، ويضم المشروع منطقة خدمات ، وحدائق،  ومركز خدمة مجتمع،  وأماكن مفتوحة،  ومحلات ، وتتكون كل عمارة من أرضى و٥ أدوار متكررة.

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية المناطق العشوائية

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