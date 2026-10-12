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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إخلاء سبيل المتهمة بنشر فيديو التعدي على طلاب مدرسة لغات بالجيزة

محكمة
محكمة
مصطفي رجب

قررت محكمة الاستئناف المنعقدة في مجمع محاكم زينهم ،  إخلاء سبيل المتهمة بنشر فيديو واقعة التعدي على طلاب مدرسة لغات وحجز الجلسة لـ 26 أكتوبر للحكم.

وكانت محكمة جنح أوسيم بالجيزة ، قضت بمعاقبة 4 مسئولين بمدرسة للغات، سنة و6 أشهر وكفالة 1000 جنيه، بتهمة إخفاء الفيديو محل واقعة هتك عرض صغار بالمدرسة لأكثر من عام دون إبلاغ الجهات المختصة.

وقررت الجهات المختصة إحالة المتهمين في الواقعة إلى المحاكمة أمام لاتهامهم بمشاركة المتهم الرئيسي المحبوس بتهمة هتك عرض صغار بإخفاء أدلة جريمته حيث لم يفصحوا عن فيديو الواقعة فور رؤيته.

وتضمنت مذكرة الإحالة كل من المالك الأساسي للمدرسة ومديرة المدرسة ووكيلة المدرسة ومسئولة العلاقات العامة ناشرة الفيديو حيث أقرت الموظفات المتهمات في التحقيقات بعلمهن بالواقعة ومشاهدتهم مقطع الفيديو منذ شهر سبتمبر عام 2024 وعدم إفصاحهن عنه أو الإبلاغ عن المتهم بسبب تحذير المالك الأساسي للمدرسة لهم وخشيتهن من فقدان أعمالهن.

محكمة الاستئناف زينهم طلاب بمدرسة هابي لاند

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