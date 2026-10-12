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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إيركايرو تمدد تعليق الرحلات إلى الرياض حتى الأسبوع القادم

إيركايرو
إيركايرو
نورهان خفاجي

أعلنت شركة إيركايرو عن استمرار تعليق رحلاتها الجوية المتجهة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض حتى السبت 17 أكتوبر ، حرصًا على سلامة عملائها ومواصلة إطلاعهم على آخر المستجدات.

يأتي هذا القرار في ضوء الإجراءات التشغيلية المؤقتة المتعلقة بحركة النقل الجوي من وإلى المطار، وذلك بالتنسيق مع سلطات الطيران المدني بالمملكة العربية السعودية، لحين عودة التشغيل الاعتيادي للمطار.

وقالت الشركة إن إيركايرو تتابع المستجدات أولًا بأول بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتؤكد حرصها على إطلاع عملائها على أي تحديثات جديدة.

وطالبت الشركة العملاء الحاجزين على رحلات الرياض التواصل مع الشركة أو وكيلهم السياحي، للاستعلام عن آخر المستجدات والإجراءات المتعلقة بحجوزاتهم ومتابعة التحديثات والإعلانات الرسمية الصادرة عن الشركة للاطلاع على أي مستجدات.

إيركايرو وزارة الطيران اخبار الطيران

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