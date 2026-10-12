طلب خاص من الرئيس مبارك .. اللواء محمد إبراهيم يروي أسرار طرة

كشف اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق، تفاصيل رد فعل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عند علمه بالموافقة على نقل نجليه علاء وجمال للإقامة معه في رعاية مستشفى سجن طرة.

وقال محمد إبراهيم يوسف، خلال الحلقة الثانية من بودكاست «شهادة للتاريخ»، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، إن مصلحة السجون كانت ترغب في نقل مبارك إلى رعاية مستشفى السجن، إلا أن الأخير اشترط نقل نجليه علاء وجمال ليكونا بجواره، حيث كان أحدهما في سجن المزرعة والآخر في عنبر الزراعة.

وأوضح وزير الداخلية الأسبق أنه في ظل إصرار الرئيس مبارك على طلبه، نقل اللواء محمد نجيب، مساعد الوزير لمصلحة السجون آنذاك، الأمر إليه بصفته الوزير، ووافق على الطلب فورًا، قائلًا: «وديهم يعيشوا معاه في الرعاية».