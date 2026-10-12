أوساسونا يستغني عن مدربه راميس ويستعين مجددا بآراساتي

تخلّى أوساسونا عن مدربه لويس ميغيل راميس الذي استلم المهمة فييونيو، واستعان مجددا بياجوبا آراساتي للإشراف عليه بعد الخسارة الثقيلة التي تلقاها الأحد في الدوري الإسباني لكرة القدم على يد ريال بيتيس (2-5).

وفشل أوساسونا، في تحقيق الفوز في مبارياته الخمس الأخيرة، ما جعله قابعا في المركز السادس عشر بعد ثماني مراحل.

ولجأ أوساسونا مجددا إلى آراساتي الذي سبق له أن أشرف على الفريق بين 2018 و2024 قبل أن يستلم تدريب ريال مايوركا حيث أقيل في فبراير الماضي.

وقال النادي في بيان الإثنين: "يعود المدرب صاحب ثاني أكبر عدد من المباريات في تاريخ النادي على رأس الجهاز الفني إلى منزله لبدء مشروع جديد".

ووقّع آراساتي عقدا يمتد حتى يونيو 2029، على أن يبدأ مهمته الجديدة-القديمة الأحد ضد راسينغ سانتاندر.