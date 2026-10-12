مفاجأة ما بعد الانتخابات الصهيونية.. هرتسوغ يدفع نحو حكومة وحدة تجمع نتنياهو وآيزنكوت

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرئيس إسحاق هرتسوج يعمل على الدفع نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية في إسرائيل، عقب انتخابات الكنيست السادس والعشرين، في ظل احتمالات عدم التوصل إلى قرار حاسم بشأن تشكيل الحكومة.

وذكر موقع «واي نت» الإسرائيلي، نقلًا عن أعضاء في الكنيست التقوا هرتسوغ في مناسبات مختلفة، أن الرئيس الإسرائيلي شدد خلال لقاءاته على ضرورة تحقيق الوحدة السياسية بعد الانتخابات، والعمل على بلورة إطار حكومي يجمع القوى الرئيسية.

وبحسب التقرير، تتضمن الرؤية المطروحة تشكيل حكومة تجمع بين حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وحزب «يشار!» بقيادة غادي آيزنكوت، بما يمهد لتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إدارة المرحلة المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن هرتسوغ يسعى إلى تقريب المواقف بين الحزبين الرئيسيين، والدفع نحو صيغة توافقية لتشكيل الحكومة، في ظل التحديات السياسية التي قد تواجهها إسرائيل بعد الانتخابات.