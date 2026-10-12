هندي ينهي حياته داخل شقته بالتجمع الأول ويترك خطاب وداع لزوجته وأبنائه

شهدت منطقة التجمع الأول بالقاهرة ، واقعة مأساوية، بعدما عُثر على رجل هندي الجنسية، يبلغ من العمر 39 عامًا، متوفى داخل شقته، فيما كشفت التحريات الأولية عن مروره بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، وتركه خطابا لزوجته وأبنائه الثلاثة المقيمين في الهند، يودعهم فيه.

بلاغ من زملاء المتوفى يكشف الواقعة

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من زملاء المتوفى، أفادوا فيه بتغيبه عن العمل وعدم تمكنهم من التواصل معه، قبل العثور عليه متوفى داخل شقته بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول إلى محل البلاغ، وبالفحص عُثر على جثمان الرجل داخل الشقة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

خطاب وداع لأسرته في الهند

وكشفت التحريات الأولية، عقب سؤال زملاء المتوفى، أنه كان يقيم بمفرده داخل الشقة، بينما تقيم زوجته وأبناؤه الثلاثة في الهند، كما أشارت المعلومات إلى مروره بحالة اكتئاب خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت التحريات أنه ترك خطابًا موجهًا إلى أسرته، يتضمن كلمات وداع لهم، تمهيدًا لإيصاله إلى زوجته وأبنائه في الهند.

النيابة تحقق في الواقعة

وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات في الواقعة، وأمرت بتشريح الجثمان للوقوف على أسباب الوفاة، مع التصريح بالدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.