المخرج بيعلي صوت الجمهور.. شبانة يفجر مفاجأة عن شكاوى الزمالك بعد القمة

أكد الإعلامي محمد شبانة أن شكوى نادي الزمالك ضد مخرج مباراة القمة أمام الأهلي، بسبب اتهامه برفع صوت هتافات جماهير الأهلي ضده، أمر غريب، مشيرًا إلى أن التحكم في صوت الجماهير مسؤولية القناة وليس مخرج المباراة.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "الزمالك عمل حاجة غريبة جدًا بعد مباراة القمة أمام الأهلي، وهو تقديم شكوى ضد حكم المباراة، واتهمه بأنه بيعلي صوت الجمهور عند هتاف جماهير الأهلي ضده".

وأضاف: "الزمالك لازم يعرف أن القناة هي اللي بتتحكم في الصوت، وليس المخرج وليد فاروق، وهو مالوش علاقة بالموضوع ده".

وتابع: "لو عايز تشتكي وحاسس إن في حاجة، اشتكي القناة، لكن إحنا وإحنا بنتفرج على المباراة لم نشعر بأي شيء غريب أو شتيمة ضد النادي، ولم نعرف ما حدث إلا من خلال بيان الزمالك".

وواصل شبانة انتقاداته، قائلًا: "الزمالك عنده مشكلة فنية، وما يحدث من شكاوى سواء ضد المخرج أو الحكم هي حاجات للفت نظر الجمهور فقط".

وأشار إلى موقف الأهلي من لجنة الحكام، قائلًا: "الأهلي الوحيد في بداية الموسم هو من اعترض على تعيين عصام عبدالفتاح رئيسًا للجنة الحكام، وبعدها بساعة الزمالك أصدر بيان دعم وتأييد للجنة، وكأنها قط وفار".

واختتم شبانة تصريحاته بالإشارة إلى موقف قناة الأهلي من تعيين حكم أجنبي لإدارة القمة، قائلًا: "الأهلي في قناته الرسمية هاجم لجنة الحكام بسبب استقدام حكم سلوفيني لإدارة المباراة، وتسألت: إزاي ميجيش حكم من الدوريات الخمسة الكبار؟".