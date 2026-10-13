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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تخلصت من حياتها.. التحقيق في مصرع ربة منزل بعد خناقة مع زوجها

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

تكثف جهات التحقيق بالجيزة تحقيقاتها في واقعة مصرع ربة منزل تبلغ من العمر 28 عامًا، عُثر عليها متوفاة داخل مسكنها ببولاق الدكرور، حيث تبين أنها تخلصت من حياتها شنقا عقب مشادة كلامية نشبت بينها وبين زوجها، فيما جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا بالعثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، لإجراء الفحص اللازم وكشف ملابسات الحادث.

وبالفحص الأولي، تبين أن السيدة تبلغ من العمر 28 عامًا، وأنها فارقت الحياة داخل مسكنها عقب مشادة كلامية مع زوجها، فيما يجري فحص ملابسات الواقعة للوقوف على تفاصيلها كاملة.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

بولاق الدكرور الجيزة مديرية أمن الجيزة

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