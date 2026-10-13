خوارزميات السوشيال ميديا.. كيف تعرف المنصات اهتماماتك قبل أن تبحث عنها؟

هل فوجئت يومًا بظهور مقطع فيديو يتناول موضوعًا يشغل تفكيرك، أو إعلان عن منتج تحدثت عنه مؤخرًا، رغم أنك لم تبحث عنه عبر الإنترنت؟ هذه المواقف تثير تساؤلات حول الطريقة التي تتعرف بها منصات التواصل الاجتماعي على اهتمامات المستخدمين، ومدى قدرتها على توقع ما يرغبون في مشاهدته.

والحقيقة أن ظهور هذا النوع من المحتوى يرتبط بآليات تحليل البيانات التي تعتمد عليها المنصات الرقمية، إذ تجمع أنظمة التوصية إشارات من نشاط المستخدم، مثل عمليات البحث والمشاهدة والتفاعل، لتحديد الموضوعات التي قد تثير اهتمامه، ثم تستخدم هذه التوقعات لترتيب المنشورات والإعلانات التي تظهر أمامه.

كيف تحدد خوارزميات مواقع التواصل اهتمامات المستخدمين؟

لا تعتمد خوارزميات السوشيال ميديا على ما يكتبه المستخدم في محرك البحث فقط، بل تستفيد من مجموعة متنوعة من الإشارات، من بينها الحسابات التي يتابعها، والمنشورات التي يتفاعل معها، والفيديوهات التي يشاهدها، والوقت الذي يقضيه أمام محتوى معين.

فعندما يشاهد المستخدم عددًا من المقاطع المتعلقة بالسفر، على سبيل المثال، قد تزداد احتمالات ظهور فيديوهات عن الوجهات السياحية والفنادق وتجارب السفر ضمن التوصيات اللاحقة.

وتساعد هذه البيانات المنصات على توقع المحتوى الذي قد يدفع المستخدم إلى المشاهدة أو التفاعل، لكن هذه التوقعات لا تعني أنها تعرف أفكاره أو رغباته بصورة مؤكدة، وإنما تبني استنتاجاتها على أنماط سلوكه الرقمي.

لماذا تقترح المنصات محتوى لم تبحث عنه؟

قد يظهر للمستخدم محتوى لم يسبق له البحث عنه بصورة مباشرة، لأن أنظمة التوصية لا تنتظر دائمًا أن يطلب المستخدم موضوعًا بعينه، بل تحاول اكتشاف ما قد يناسبه اعتمادًا على نشاطه السابق وعلاقته بموضوعات أخرى.

كما يمكن أن تتأثر الاقتراحات بالمحتوى الرائج، والحسابات التي يتابعها المستخدمون ذوو الاهتمامات المتشابهة، وطبيعة التفاعلات التي تحدث داخل المنصة.

ومع استمرار مشاهدة نوع معين من المحتوى، قد تتزايد المقاطع المشابهة في الصفحة الرئيسية، وهو ما يجعل المستخدم يشعر أحيانًا بأن المنصة تتوقع اهتماماته قبل أن يبحث عنها.

هل تستمع التطبيقات إلى المحادثات لمعرفة ما تفكر فيه؟

من أكثر التساؤلات انتشارًا ارتباط ظهور الإعلانات بما يتحدث عنه الأشخاص في حياتهم اليومية. فقد يتحدث شخص عن شراء هاتف جديد، ثم يلاحظ ظهور إعلانات عن الهواتف بعد فترة قصيرة، ما يدفعه إلى الاعتقاد بأن هاتفه استمع إلى المحادثة.

لكن ظهور الإعلان لا يمثل دليلًا كافيًا على أن التطبيق استخدم الميكروفون لتسجيل الحديث؛ إذ يمكن أن تكون الإعلانات نتيجة عمليات بحث سابقة، أو زيارات لمواقع إلكترونية، أو بيانات مرتبطة بالاهتمامات، أو أساليب استهداف إعلاني أخرى.

وللتمييز بين تحليل النشاط الرقمي والتنصت على المحادثات، ينبغي الاعتماد على أدلة واضحة، بدلًا من الاستنتاج من مجرد تزامن الحديث مع ظهور الإعلان.

ويمكن للمستخدم اتخاذ خطوات إضافية لحماية خصوصيته، من خلال مراجعة أذونات التطبيقات، وتقييد الوصول إلى الميكروفون عندما لا تكون هناك حاجة إليه، وفحص إعدادات الإعلانات والبيانات المستخدمة في تخصيصها.

5 طرق لتغيير المحتوى الذي يظهر على السوشيال ميديا

إذا كنت ترغب في تنويع المنشورات التي تظهر أمامك أو تقليل المحتوى غير المناسب لاهتماماتك، فهناك مجموعة من الإجراءات التي يمكن الاستفادة منها:

مراجعة سجل البحث والمشاهدة: تساعد مراجعة النشاط السابق على معرفة الموضوعات التي قد تكون أسهمت في تشكيل توصياتك، مع إمكانية حذف بعض السجلات وفقًا لخيارات المنصة.

الإبلاغ عن عدم الاهتمام بالمحتوى: يتيح خيار «غير مهتم» أو الخيارات المشابهة توجيه التوصيات بعيدًا عن أنواع معينة من المنشورات، بحسب آلية كل منصة.

فحص إعدادات الإعلانات والخصوصية: يمكنك مراجعة خيارات تخصيص الإعلانات ومعرفة البيانات التي تسمح المنصة باستخدامها، ثم تعديل الإعدادات المتاحة.

متابعة مصادر متنوعة: يساعد الاشتراك في حسابات تقدم موضوعات ووجهات نظر مختلفة على توسيع نطاق المحتوى الذي تتعرض له.

الانتباه إلى سلوك المشاهدة والتفاعل: قد تؤثر مدة مشاهدة الفيديو والتعليقات والإعجابات وعمليات الحفظ في التوصيات، لذلك من المفيد إدراك أن تفاعلاتك تسهم في تشكيل تجربتك الرقمية.

هل تتحكم الخوارزميات في المعلومات التي تصل إليك؟

تؤثر خوارزميات التوصية في ترتيب المحتوى الذي يشاهده المستخدم، وقد يؤدي تكرار عرض موضوعات متشابهة إلى تقليل فرص الاطلاع على آراء ومعلومات مختلفة.

ومع مرور الوقت، قد يعتقد المستخدم أن الموضوعات التي تظهر باستمرار أمامه تمثل الصورة الكاملة لما يحدث، رغم أن ما تعرضه المنصة يعتمد على معايير الاختيار والتوصية الخاصة بها، وليس بالضرورة على مدى أهمية كل موضوع أو دقته.

ولهذا، يُنصح بالبحث عن المعلومات من مصادر متعددة، وعدم الاكتفاء بالمنشورات المقترحة، خصوصًا عند متابعة الأخبار أو الموضوعات الصحية والاجتماعية، مع التحقق من صحة المعلومات قبل تداولها.