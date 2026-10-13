المالية تبحث التعاون مع مؤسسة التمويل الأفريقية لدعم الاقتصاد

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والاقتصادية تتجه لتعزيز نمو القطاع الخاص وزيادة استثماراته ومساهماته فى الاقتصاد المصرى.

قال الوزير، فى لقائه مع سامح شنودة المدير التنفيذي ورئيس قطاع الاستثمار في مؤسسة التمويل الأفريقية خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ببانكوك، إننا نعمل على زيادة الإنتاج والصادرات السلعية والخدمية بتحفيز الاستثمارات ذات العائد الاقتصادي المتميز .

تعاون مع المؤسسات الافريقية

أوضح كجوك، أن مؤسسة التمويل الأفريقية شريك استراتيجي قادر على تعبئة المزيد من رؤوس الأموال الخاصة لدعم التنمية في مصر ، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى مرحلة جديدة من التعاون الثنائي لدفع مسار تمويل المشروعات المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص، وإعداد قائمة مشتركة من الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية لزيادة معدلات النمو المستدام.

أضاف الوزير، أننا نستهدف الوصول إلى شرائح جديدة من المستثمرين فى أسواق تمويل متنوعة بشروط أكثر تنافسية لخفض تكلفة التمويل.