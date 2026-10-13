جهاز القاهرة الجديدة يواصل توصيل الكهرباء الدائمة بامتداد النرجس ضمن مشروع بيت الوطن

يواصل جهاز مدينة القاهرة الجديدة استكمال أعمال المرحلة التاسعة من خطة توصيل التيار الكهربائي الدائم لقطع الأراضي بمنطقة امتداد النرجس.

بيت الوطن

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتكثيف أعمال تنفيذ المرافق وتوصيل الكهرباء الدائمة لقطع الأراضي السكنية ضمن مشروع «بيت الوطن» بالمدن الجديدة.

الإجراءات المطلوبة

وأكد المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، استمرار العمل وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مشيرًا إلى أهمية وسرعة استيفاء الإجراءات المطلوبة من العملاء، بما يسهم في إدراج قطع الأراضي المستوفاة للاشتراطات ضمن أعمال المرحلة الحالية.

وأوضح رئيس الجهاز أن أعمال المرحلة التاسعة تشمل عددًا من قطع الأراضي بالمناطق (G وD وE وF وK) بمنطقة امتداد النرجس، وذلك وفقًا لأرقام القطع الموضحة بالجدول المرفق.

وناشد رئيس الجهاز الملاك سرعة الانتهاء من الإجراءات المطلوبة، بما يدعم تسريع وتيرة تنفيذ الأعمال واستكمال توصيل التيار الكهربائي الدائم، ويسهم في استكمال أعمال التنمية بمنطقة امتداد النرجس.