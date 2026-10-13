لوادر ومعدات ثقيلة.. تحرك عاجل للحماية المدنية بعد انهيار عقار حدائق القبة

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بمجموعة من المعدات الثقيلة إلى موقع انهيار عقار بشارع ترعة الجبل في منطقة حدائق القبة، للتعامل مع آثار الحادث ورفع الأنقاض، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية لمتابعة الموقف.

كواليس انهيار عقار حدائق القبة

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بانهيار منزل بشارع الخليج بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وبدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات الانهيار.

وتواصل الجهات المعنية جهودها بموقع الحادث، للوقوف على ملابساته وحصر آثاره، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب الانهيار.