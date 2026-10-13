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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 4320 عبوة مشروبات مجهولة المصدر و650 كيلو دقيق مدعم في الفيوم

حملات تموينية
حملات تموينية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملات رقابية مكثفة على الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم بتكثيف الرقابة على الأسواق ومواجهة الغش التجاري واحتكار السلع وضبط الأسعار وجاءت الحملات تحت إشراف المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم وعبير العقبي وكيل المديرية.


ضبط دقيق مدعم وسجائر دون فواتير

وأوضح المهندس جمعة عبدالحفيظ أن الحملات أسفرت عن ضبط 4320 عبوة مشروب سكري مجهول المصدر قبل طرحها للبيع و650 كيلو دقيق بلدي مدعم قبل تسريبها إلى السوق السوداء بالمخالفة للقواعد المنظمة لتداول الدقيق المدعم كما تمكنت الحملات من ضبط 200 عبوة سجائر بدون فواتير و360 علبة بويات ومواد طلاء منتهية الصلاحية و390 عبوة عطور ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستخدام الآدمي.


مخالفات بالأسواق ومحاضر للمخالفين

وحررت الحملات 14 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار بالأسواق و5 محاضر لعدم وجود شهادات صحية لمناديب بيع السلع الغذائية بالإضافة إلى محضر لعدم الإعلان عن الأسعار بمستودع دقيق بلدي كما تم ضبط 80 كيسا من السناكس والمقرمشات منتهية الصلاحية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.


متابعة المخابز ومحطات الوقود

وامتدت الحملات لتشمل المخابز السياحية ومطاعم الفول والطعمية ومحال السوبر ماركت ومستودعات الدقيق المدعم والبوتاجاز ومحطات الوقود ومحال الجزارة والأسواق والشوادر خاصة أسواق الخضراوات والفاكهة وتابعت الحملات الالتزام بالأسعار والأوزان الرسمية ومراجعة توزيع أسطوانات البوتاجاز وجرد محطات البترول ومراجعة التراخيص والسجلات والتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة وبيع اللحوم البلدية الطازجة وفقا للأسعار المعلنة.

مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم محافظة الفيوم حملات رقابية وزير التموين محافظ الفيوم

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