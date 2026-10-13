لماذا يجب عليك ارتداء "الشراب" في الشتاء؟.. فوائد صحية مذهلة

قد يبدو ارتداء الشراب في أجواء الشتاء الباردة أمرا بديهيا للتدفئة، لكن ارتداء الجوارب له فوائد صحية تتجاوز مجرد الشعور بالدفء والراحة، إذ قد يساعد على تحسين جودة النوم، وتخفيف بعض الأعراض المرتبطة ببرودة الأطراف، والحفاظ على رطوبة الجلد والوقاية من تشققات الكعبين.

إليك أبرز الأسباب التي تجعل ارتداء الشراب ضروريا لصحتك في الشتاء ووفقا لما جاء في ووفقا لما جاء في موقع كليفلاند كلينك.

تحسين جودة النوم

والمساعدة على النوم بشكل أسرع على عكس ما يظنه البعض، فإن تدفئة القدمين بارتداء الشراب تساعد الجسم في الواقع على خفض درجة حرارته الداخلية فعندما تتدفأ القدمان، تتمدد الأوعية الدموية الموجودة بالقرب من سطح الجلد، فيما يُعرف طبيا باسم التوسع الوعائي البعيدي، وهي عملية تساعد على إطلاق الحرارة من الجسم إلى البيئة المحيطة.

ويسهم ذلك في خفض درجة حرارة الجسم الداخلية، مما يرسل إشارات إلى الدماغ بأن الوقت قد حان للنوم، وهو ما قد يساعد على النوم بشكل أسرع وتحسين جودته.



تخفيف أعراض متلازمة رينود



يعاني بعض الأشخاص من متلازمة رينود، وهي حالة تتسبب في انقباض الأوعية الدموية الصغيرة، خاصة في أصابع اليدين والقدمين، عند التعرض للبرد أو التوتر.

وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض تدفق الدم إلى الأطراف، والشعور بالبرودة والتنميل، إلى جانب تغير لون الأصابع إلى الأبيض أو الأزرق في بعض الحالات.

ويساعد ارتداء الجوارب الدافئة في الشتاء على الحفاظ على دفء القدمين وتقليل تعرضهما للبرودة، مما قد يسهم في الحد من نوبات متلازمة رينود ويُفضل اختيار الجوارب المصنوعة من خامات مناسبة تساعد على الاحتفاظ بالحرارة، مع تجنب الجوارب الضيقة التي قد تعيق تدفق الدم.



علاج جفاف القدمين

وتشققات الكعبين الشائعة في الشتاء

يزداد جفاف الجلد خلال فصل الشتاء نتيجة انخفاض درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة، إلى جانب التعرض للهواء الجاف الناتج عن استخدام أجهزة التدفئة، وهو ما قد يؤدي إلى خشونة القدمين وتشقق الكعبين.

ويمكن أن يساعد ارتداء الشراب بعد وضع كريم مرطب على القدمين قبل النوم على الاحتفاظ بالرطوبة داخل الجلد، مما يعزز استفادة البشرة من المرطب طوال الليل.

وتساعد هذه الطريقة على تقليل جفاف الجلد والحد من خشونة الكعبين، خاصة عند المواظبة على ترطيب القدمين بانتظام واستخدام جوارب نظيفة وجافة.

ويُفضل اختيار مرطب مناسب للقدمين، مع الاهتمام بالمناطق الأكثر عرضة للجفاف والتشقق، مثل الكعبين، وتجنب استخدام الماء الساخن جدا عند غسل القدمين، لأنه قد يزيد من جفاف الجلد.



تقليل الهبات الساخنة



تعاني بعض النساء خلال مرحلة انقطاع الطمث من الهبات الساخنة، التي تتمثل في الشعور المفاجئ بالحرارة والتعرق، وقد تحدث هذه الأعراض خلال الليل وتؤثر في جودة النوم.

وقد يساعد ارتداء الجوارب على تدفئة القدمين وتحسين تنظيم درجة حرارة الجسم، وهو ما قد يكون مفيدا لبعض النساء اللاتي يعانين من تقلبات الإحساس بالحرارة أثناء النوم.

ومع ذلك، لا يُعد ارتداء الشراب علاجا مثبتا للهبات الساخنة، كما أن الاستجابة تختلف من امرأة إلى أخرى، لذلك يُنصح باستشارة الطبيب إذا كانت هذه الأعراض شديدة أو تؤثر بصورة ملحوظة في النوم والحياة اليومية.



نصيحة طبية لاختيار الشراب المناسب للشتاء



يُفضل اختيار جوارب مصنوعة من خامات مريحة وجيدة التهوية، مثل القطن أو الصوف الناعم المعروف باسم صوف الميرينو، مع مراعاة أن تكون مناسبة لدرجة حرارة الجو واحتياجات القدمين.

ومن المهم الابتعاد عن الجوارب الضيقة جدا أو التي تحتوي على أجزاء ضاغطة حول الكاحل، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الدورة الدموية.

كما يُنصح بتغيير الجوارب يوميا، والحرص على ارتداء زوج نظيف وجاف، وتجنب الجوارب المبللة أو التي تحتفظ بالرطوبة لفترات طويلة، لأن الرطوبة قد تزيد من احتمالات تهيج الجلد وبعض مشكلات القدمين.

وإذا كنت تستخدم المرطبات قبل النوم، فمن الأفضل التأكد من جفاف القدمين جيدا، خاصة بين الأصابع، قبل ارتداء الجوارب، مع تجنب الإفراط في الترطيب بين الأصابع لتقليل فرص نمو الفطريات.

