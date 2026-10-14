يستفيد 40 ألف مواطن.. نائب محافظ الإسكندرية تشهد افتتاح مشروع تأهيل مركز شباب قرية فلسطين

شهدت الدكتورة أميرة يسن، نائب محافظ الإسكندرية، اليوم، افتتاح مشروع تأهيل وتطوير مركز شباب قرية فلسطين بنطاق حي العامرية ثان، أحد مشروعات المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة لقطاع البترول، وذلك تحت رعاية المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وجوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بمساهمة من شركة العامرية لتكرير البترول بالتعاون مع جمعية الأورمان، في إطار تكامل جهود الدولة وقطاع البترول ومؤسسات المجتمع المدني لدعم التنمية المحلية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الافتتاح؛ تفقدت نائب المحافظ أعمال التطوير بالمركز، والتي شملت صالة الألعاب الرياضية، والصالة الترفيهية، وحجرة تمكين المرأة، وصالة التكنولوجيا، إلى جانب دورات المياه وحديقة الطفل ومنطقة الألعاب وملعب كرة القدم الخماسي. كما حرصت على التفاعل مع الأطفال من ذوي الهمم والتحدث إليهم، للتعرف على الأنشطة المقدمة لهم ومدى تهيئة المركز لاستقبالهم ودمجهم في مختلف الفعاليات، مؤكدة أهمية توفير بيئة آمنة وشاملة تتيح للجميع فرص المشاركة والاستفادة من الخدمات والأنشطة المتاحة.

وأكدت نائب المحافظ أن تطوير مراكز الشباب يمثل استثمارًا مباشرًا في بناء الإنسان، ويعكس توجه الدولة نحو توسيع نطاق الخدمات المجتمعية وإتاحة فرص متكافئة أمام الشباب والمرأة والأطفال وذوي الهمم، مشيرة إلى أن المشروع يتجاوز تطوير البنية التحتية إلى إحداث أثر تنموي ملموس من خلال رعاية النشء واكتشاف المواهب، وتنمية المهارات، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز دمج ذوي الهمم في المجتمع.

وأضافت أن المشروع يجسد أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة وقطاع البترول ومؤسسات المجتمع المدني في توجيه جهود المسؤولية المجتمعية نحو مشروعات تلبي الاحتياجات الفعلية للمواطنين، وتسهم في تحسين مستوى الخدمات بالقرى والمناطق المختلفة، مؤكدة أهمية الحفاظ على ما تم إنجازه وتعظيم الاستفادة من إمكانات المركز لضمان استدامة أثره التنموي.

وشملت أعمال التطوير رفع كفاءة ملعب كرة القدم الخماسي، وتجهيز صالة للألعاب الرياضية، وتوفير مستلزمات تنس الطاولة، وتطوير مشغل الخياطة لدعم تنمية مهارات المرأة وتعزيز فرص تمكينها اقتصاديًا، وتجهيز صالة للتكنولوجيا، فضلًا عن تهيئة المداخل والمخارج لذوي الهمم، وتجهيز دورة مياه بمواصفات خاصة، وتوفير أنشطة ملائمة لهم، إلى جانب إنشاء حديقة للأطفال بمساهمة من جمعية الأورمان، بما يسهم في تحويل المركز إلى مساحة مجتمعية متكاملة تجمع بين الأنشطة الرياضية والترفيهية والتكنولوجية والتنموية.

ومن المتوقع أن يستفيد من المشروع نحو 40 ألف مواطن من أهالي قرية فلسطين والمناطق المجاورة، بما يعزز دور المركز كمنصة مجتمعية لتقديم الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية والتكنولوجية، وتنمية قدرات الشباب والأطفال، ودعم المرأة، وإتاحة بيئة أكثر شمولًا ودمجًا لذوي الهمم.

ويأتي المشروع اتساقًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، من خلال دعم الصحة والرفاه، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتمكين المرأة، والحد من أوجه عدم المساواة، وتعزيز الشراكات الفاعلة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بما يؤكد دور المسؤولية المجتمعية لقطاع البترول في مساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وشهد الافتتاح؛ النائب عبد الله سعداوي راغب ضيف الله، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى زمزم، مساعد الوزير لمراكز الشباب والتنمية الشبابية، والدكتور وليد عبد العزيز رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، والدكتور وسام فاروق، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، وذلك في إطار توجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بتعزيز جهود التنمية المجتمعية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم المبادرات الهادفة إلى الاستثمار في بناء الإنسان وتحسين جودة الحياة.