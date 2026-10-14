الإسكندرية تضرب مُخالفات البناء.. إزالة تعديات ووقف أعمال دون ترخيص .. تفاصيل

نفذت أحياء الإسكندرية حملات لإيقاف وإزالة أعمال البناء المخالف والتصدي للتعديات في مهدها، وشملت الحملات أحياء العامرية أول، وثان المنتزه، وغرب، واستهدفت عقارات وجمالونات وأعمال بناء دون ترخيص في عدد من المناطق.

تفاصيل الحملات

أسفرت الحملات عن التعامل مع 5 مخالفات بناء، شملت إزالة أعمال مخالفة على مساحة 140 مترا مربعا بقرية العلا الشرقية، وإزالة جمالون على مساحة 100 متر بتقسيم البردويل في العامرية أول، وإيقاف أعمال بطريق الطابية الرئيسي، وهدم أعمدة الدور الثاني العلوي بعزبة البرنس في حي ثان المنتزه، وإيقاف أعمال مخالفة داخل محل بشارع التوفيقية في حي غرب، مع التحفظ على مواد البناء والمعدات والأدوات المستخدمة.

وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، استمرار الحملات الميدانية لرصد مخالفات البناء والتعامل معها فور ظهورها، وإزالة الأعمال غير المرخصة والتحفظ على المعدات المستخدمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لمنع استمرار التعديات وفرض الانضباط.