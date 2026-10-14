شاهد .. لحظة تحطم بوجاتي شيرون بـ 3 ملايين دولار

تحولت قيادة اعتيادية لطراز خارق إلى خسائر مالية فادحة، إثر تعرض سيارة «بوجاتي شيرون» سوداء بالكامل لحادث اصطدام قوي على إحدى الطرق العامة في مقاطعة ميامي-ديد بولاية فلوريدا الأمريكية.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي السيارة وهي تقف متضررة بشدة على جانب الطريق، مما يسلط الضوء مجددًا على المخاطر المرتبطة بقيادة المركبات فائقة الأداء في البيئات الحضرية غير المجهزة.

أضرار هيكلية بالغة وترجيحات بتضرر منظومة التعليق

أوضحت المعاينة الأولية للصور ومقاطع المصورين الميدانيين تعرض الجانب الأيمن للسيارة وقطاع العجلات لصدمة عنيفة إثر ارتطامها بالرصيف الخرساني بسرعة عالية.

وأشار خبراء قطاع السيارات إلى أن زاوية الاصطدام تسببت على الأرجح في تحطيم نظام التعليق المعقد، فضلاً عن احتمالية تضرر المشعات السفلية (Radiators) وخطوط الفرامل الحيوية، ورغم قسوة الحادث، تشير التقارير الأولية إلى نجاة الركاب وخروجهم دون تسجيل إصابات خطيرة.

التكلفة الباهظة لإصلاح التحف الهندسية في مصانع مولشهايم

يفتح هذا الحادث الباب واسعًا أمام فاتورة إصلاح وصيانة قياسية يتوقع أن تكون باهظة للغاية، نظرًا لكون سيارات بوجاتي تخضع لمعايير تصنيع دقيقة تتطلب شحن القطع مباشرة من المقر الرئيسي للشركة في فرنسا والاستعانة بفنيين هندسيين معتمدين لضمان الحفاظ على القيمة التاريخية والسعر السوقي للمركبة.

ويثبت هذا الحادث مجددًا أن امتلاك سيارة خارقة يفوق قيمتها السوقية حاجز 3 ملايين دولار يمثل تحديًا مستمرًا تتجاوز تكاليفه حدود سعر الشراء الأولي لتشمل مخاطر التشغيل اليومي والصيانة المعقدة.

https://www.instagram.com/reel/DeXLpx3JZpN/?cplk=MXNvaGk5dGpzYnFjcg==