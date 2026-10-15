قطع أشجار حديقة لقاء سويدان بأكتوبر.. هذه عقوبة جارها طبقا للقانون

تجري النيابة المختصة تحقيقاتها في اتهام الفنانة لقاء سويدان لجارها بتقطيع أشجار الحديقة الخاصة بها داخل كمبوند الخمائل بمدينة 6 أكتوبر، بعدما حررت محضرا تتضرر فيه من تعديه على ملكيتها الخاصة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل اتهام جار لقاء سويدان بتقطيع أشجار حديقتها

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوجود خلافات بين جيران داخل كمبوند الخمائل بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

بالانتقال إلى محل البلاغ، تبين نشوب خلاف بين الفنانة لقاء سويدان، المقيمة بالطابق الأرضي، وجارها، وهو موظف بالمعاش يبلغ من العمر 67 عاما، ومقيم في العنوان ذاته.

واتهمت الفنانة جارها بتقطيع الأشجار الموجودة في حديقة مسكنها، معتبرة أن ما أقدم عليه يمثل تعديا على ملكيتها الخاصة، وعلى إثر ذلك حررت محضرا بالواقعة لإثبات ما تعرضت له.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الخلاف وفحص الاتهامات المتبادلة.

وحدد قانون الري والموارد المائية عقوبة لجريمة قطع الأشجار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قطع الأشجار ، وذلك طبقا لما نص عليه قانون الري والموارد المائية.

عقوبة قطع الأشجار والنخيل

ووضع قانون الرى والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل منيقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.

جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.