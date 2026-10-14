انطلاق المهرجان الدولي التاسع للتمور المصرية بمشاركة جائزة خليفة الدولية بسيوة

انطلقت فعاليات المهرجان الدولي التاسع للتمور المصرية بواحة سيوة، اليوم الأربعاء، 14 أكتوبر 2026، وتستمر حتى 16 أكتوبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار دعم صناعة التمور وتعزيز فرص تسويقها محليًا ودوليًا.

مقومات زراعية

ويستهدف المهرجان تسليط الضوء على ما تتمتع به واحة سيوة من مقومات زراعية متميزة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور، فضلًا عن دعم المزارعين والمنتجين، وتشجيع الابتكار الزراعي، وتبادل الخبرات المتعلقة بتطوير الإنتاج وتحسين جودته، بما يعزز قدرة التمور المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

ويُعد المهرجان منصة مهمة لفتح قنوات تسويقية جديدة أمام منتجي التمور، واستكشاف فرص التصدير والاستثمار، إلى جانب التعريف بالمنتجات المحلية التي تشتهر بها الواحة، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويوفر فرصًا أوسع للتنمية.

كما يسهم الحدث في الترويج للمقومات السياحية والتراثية لواحة سيوة، التي تتميز بطبيعتها الفريدة وموروثها الثقافي، لتجمع فعاليات المهرجان بين دعم أحد أبرز المنتجات الزراعية بالمحافظة وتعزيز الحضور السياحي والاستثماري لسيوة.