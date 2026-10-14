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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ولي العهد السعودي: ندعم مساعي الحكومة العراقية لتعزيز الحوار وتحقيق الاستقرار بالمنطقة

ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، قال ندعم مساعي الحكومة العراقية لتعزيز الحوار وتحقيق الاستقرار بالمنطقة.

قال الدكتور مروان المعشر، وزير الخارجية الأردني الأسبق، إن العلاقة الوثيقة بين الحوثيين وإيران لا تعني بالضرورة تطابق مواقف الطرفين في جميع الملفات، مشيرًا إلى أن الحوثيين يمتلكون مصالح وعلاقات مع أطراف أخرى، ولا يمكن اختزالهم في كونهم ذراعًا تنفيذية تتلقى الأوامر من طهران فحسب.

وأضاف المعشر خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن مواقف الحوثيين، لا سيما استهداف المدنيين، تثير تساؤلات عديدة، مؤكدًا أن استهداف المدنيين العرب أمر غير مقبول تحت أي ظرف من الظروف.

وأشار إلى أن موقف المملكة العربية السعودية تجاه إسرائيل يتسم بالتوازن والحكمة، موضحًا أن الرياض أعلنت بوضوح أنها لن تنضم إلى اتفاقيات أبراهام ما لم يتوافر مسار جاد نحو إقامة دولة فلسطينية.

واعتبر المعشر أن استهداف الحوثيين للمدنيين لا يمكن تفسيره أو تبريره، إلا في سياق ارتباط مواقفهم بالرغبة الإيرانية، وهو ما وصفه بأنه أمر غير مقبول على الإطلاق.

وفي رده على تساؤل بشأن طبيعة العلاقة بين الحوثيين وإيران، وما إذا كانت الجماعة تتحرك وفق مصالحها الخاصة أم وفق توجيهات طهران، أوضح المعشر أن الحوثيين يتمتعون بعلاقات وثيقة مع إيران، لكن ذلك لا ينفي وجود مصالح وتقاطعات أخرى في تحركاتهم.

وحول ما تسعى إليه ميليشيا الحوثيين من المملكة العربية السعودية، قال المعشر إنه لا يستطيع تقديم إجابة واضحة عن هذا السؤال، مشيرًا إلى أن محاولات عديدة جرت في السابق للتوصل إلى تفاهمات بين الجانبين السعودي والحوثي.

وأوضح أن الحوثيين يسعون إلى ترسيخ كيان خاص بهم داخل اليمن في مواجهة الحكومة الشرعية، معتبرًا أن هذا الوضع غير مقبول، ومشددًا على ضرورة توصل الجماعة إلى تفاهم مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تنهي الأزمة في البلاد.

ولي العهد السعودي العراق القاهرة الإخبارية الحوثيين

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