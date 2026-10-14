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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القيادة المركزية الأمريكية: قوة المهام 99 تدخل قدرات جديدة في مجال المسيرات بالشرق الأوسط

القيادة المركزية الامريكية
القيادة المركزية الامريكية
هاني حسين

أكدت القيادة المركزية الأمريكية، أن قوة المهام 99 تدخل قدرات جديدة في مجال المسيرات والاتصالات لجنودنا بالشرق الأوسط، حسبما افادت قناة “ القاهرة ال‘خبارية” في خبر عاجل .

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن قوة المهام 99 تختبر مفاهيم مبتكرة لتعزيز الفاعلية القتالية في ميدان المعركة.

وفي وقت سابق، ردت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي على قائد القوات البحرية للحرس الثوري ، علي عظمائي، وما قاله عن السيطرة على مضيق هرمز.

جاء ذلك في تدوينة للقيادة المركزية على منصة إكس (تويتر سابقا) ورد فيها: "ادعاء: زَعم قائد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني اليوم أن مضيق هرمز يخضع لسيطرة الحرس الثوري، وأن أي سفن حربية تابعة للبحرية الأمريكية تقترب منه سيتم ’إغراقُها‘.. الحقيقة: لا يمتلك قائد القوات البحرية في الحرس الثوري قوة بحرية فعلية. تسيطر القوات الأمريكية وشركاؤها الإقليميون بوضوح على مضيق هرمز. يوم أمس فقط، ساعدت القوات الأمريكية شركاءها الخليجيين في شحن أكثر من 19 مليون برميل من النفط الخام عبر المضيق".

القيادة المركزية امريكا النتاجون الشرق الاوسط اخبار التوك شو

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