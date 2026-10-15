رفع تجمعات القمامة والمخلفات بقرى عواجة والنهايا والمناشي بديروط ضمن حملات النظافة المكثفة بأسيوط

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ حملات النظافة المكثفة بمختلف المراكز والقرى، لرفع المخلفات والتخلص الآمن منها، والحد من تراكم القمامة بالشوارع والمناطق السكنية، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري والحفاظ على البيئة والصحة العامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، برئاسة وليد جمال، رئيس المركز، نفذت حملة نظافة مكبرة بنطاق الوحدة المحلية بكودية الإسلام، بمتابعة ميدانية من وحيد محمد جمعة، رئيس الوحدة المحلية، وبمشاركة مسئولي قطاع النظافة والحملة الميكانيكية، في إطار الجهود اليومية للارتقاء بمستوى النظافة بالقرى التابعة للمركز.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملة استهدفت رفع تجمعات القمامة والمخلفات بقرى عواجة والنهايا والمناشي، ونقلها إلى الأماكن المخصصة للتخلص منها بعيدًا عن الكتل السكنية، بما يساعد على منع تراكمها، والحفاظ على نظافة الشوارع والمناطق السكنية، وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة استمرار حملات النظافة بصفة دورية، وتكثيف المتابعة الميدانية بمختلف القرى، مع الاستغلال الأمثل للمعدات والإمكانات المتاحة وسرعة التعامل مع تجمعات المخلفات، بما يضمن الحفاظ على نظافة المناطق السكنية وتحسين المظهر الحضاري وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.