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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مصر تستضيف الاجتماعات السنوية لمنتدى الإدارة الضريبية الأفريقية «ATAF» نوفمبر المقبل

الاجتماعات السنوية لمنتدى الإدارة الضريبية الأفريقية
الاجتماعات السنوية لمنتدى الإدارة الضريبية الأفريقية
محمد يحيي

تستضيف جمهورية مصر العربية، ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية، الاجتماعات السنوية لمنتدى الإدارة الضريبية الأفريقية «ATAF»، خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر 2026، بمشاركة قيادات ومسئولي الإدارات الضريبية الأفريقية، إلى جانب ممثلي عدد من المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالشأن الضريبي.

وتُعقد الاجتماعات هذا العام تحت شعار «تعزيز الإيرادات: مسار أفريقيا نحو تمويل تنميتها بمواردها الذاتية»، في إطار الاهتمام المتزايد بتعزيز قدرة الدول الأفريقية على تعبئة مواردها المحلية، ودعم قدرتها على توفير مصادر تمويل أكثر استدامة لخططها وبرامجها التنموية.

تأثيرات استضافة منتدي الإدارة الضريبية

وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن استضافة مصر لهذه الاجتماعات تأتي في ضوء توجيهات أحمد كجوك وزير المالية بتعزيز التعاون الضريبي على المستويين الأفريقي والدولي، وتوسيع نطاق تبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين الإدارات الضريبية، والاستفادة منها في تطوير الإدارة الضريبية ورفع كفاءة كوادرها، بما يتواكب مع التطورات المتسارعة التي تشهدها النظم الضريبية عالميًا.

وأوضحت أن استضافة مصر لهذا الحدث الأفريقي المهم تعكس دورها الفاعل في دعم أطر التعاون والعمل المشترك بين الدول الأفريقية، خاصة في ظل ما تفرضه التحديات الاقتصادية والمالية العالمية من ضرورة تعزيز قدرة الدول على تعبئة مواردها المحلية، وتطوير نظمها وإداراتها الضريبية، والاستفادة من التكنولوجيا والحلول الرقمية الحديثة.

التعاون مع الإدارات الضريبية

وأضافت أن مصلحة الضرائب المصرية تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع الإدارات الضريبية الإفريقية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بالتوازي مع ما تشهده المنظومة الضريبية المصرية من جهود مستمرة للتطوير والتحديث، تستهدف تبسيط الإجراءات، والتوسع في الحلول الرقمية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين، وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية، وترسيخ علاقة الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.

وأشارت رشا عبد العال إلى أن الاجتماعات تمثل منصة أفريقية مهمة للحوار وتبادل الرؤى حول القضايا الضريبية ذات الأولوية، وفي مقدمتها تعبئة الموارد المحلية، والتعاون الضريبي الدولي، وتحديث الإدارات الضريبية، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية، والاستفادة من التكنولوجيا والبيانات، والتعامل مع التحديات التي تفرضها المتغيرات الاقتصادية العالمية والاقتصاد الرقمي.

ورحبت رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالوفود المشاركة في الاجتماعات السنوية لمنتدى الإدارة الضريبية الأفريقية على أرض مصر، مؤكدة حرص المصلحة على توفير جميع سبل الدعم لإنجاح الاجتماعات، والخروج بنتائج وتوصيات عملية تسهم في تعزيز التعاون بين الإدارات الضريبية الأفريقية، ودعم قدرة دول القارة على تعبئة مواردها المحلية بصورة مستدامة وتمويل خططها التنموية.

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