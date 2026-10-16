محمد أنور يفوز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الإفريقى للجولف بالتزكية

فاز نائب رئيس اتحاد الجولف المهندس محمد أنور، على منصب العضوية بمجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للجولف بالتزكية للدورة 2026 / 2030.

وأجريت انتخابات مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للجولف خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي على هامش بطولة افريقيا للرجال المقامة حاليا فى تونس.



وحافظ اتحاد الجولف على المقعد المصري كممثل لمنطقة الشمال بالقارة السمراء فى الاتحاد الإفريقي للجولف.

وأسفرت نتيجة الانتخابات لباقي المقاعد عن فوز بالتزكية للأوغندي جونسون واملو واحتفاظه بمنصب الرئاسة للدورة الثانية على التوالي وأيضا السكرتير العام مايكل أجيري ونائب رئيس الاتحاد عن منطقة جنوب القارة كريستوفر مولينجا فيما فاز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الإفريقي عن منطقة شمال القارة رئيس الاتحاد التونسي للجولف محمد الفتني بعد تغلبه على منافسه الكينى فيليب اوشولا وفى باقى مناصب العضوية فاز بالتزكية كل من ابراهيم سنكوح ولويس اليسا ونجانى نديرتو وبليسمور جاندوا.



ومن جهته أعرب المهندس محمد أنور عن سعادته بثقة الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي للجولف والحفاظ على التواجد المصري لاسيما وان مصر من اقدم الدول الأفريقية فى رياضة الجولف.

وأضاف محمد أنور أنه سيعمل جاهدا من أجل تطوير وتنمية رياضة الجولف في القارة السمراء بالتعاون مع باقي الزملاء بمجلس الإدارة الجديد للوصول إلى أبعد مدى.



ووجه المهندس محمد أنور، الشكر إلى مجلس إدارة اتحاد الجولف المصرى برئاسة عمر هشام طلعت على الدعم الكبير الذي قدمه المجلس من أجل الحفاظ على تواجد مصري مؤثر في الاتحادات القارية والإقليمية.