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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد شكوى على مواقع التواصل.. إصلاح كسر بطريق رأس غارب – الزعفرانة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أنهت هيئة الطرق أعمال إصلاح كسر بطريق رأس غارب – الزعفرانة، عند بوابة الشركة العامة، عقب تداول شكوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي حذرت من خطورة الكسر على قائدي السيارات، وطالبت بالتدخل العاجل قبل وقوع حوادث مرورية.

وتابع الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، الاستجابة للشكوى، في إطار متابعة ملاحظات المواطنين بشأن حالة الطرق والعمل على معالجة المشكلات التي قد تهدد سلامتهم.

استجابة سريعة للبلاغ

وجاء التحرك بعد نشر إحدى صفحات التواصل الاجتماعي مناشدة بشأن وجود كسر بالطريق، مع التحذير من المخاطر المحتملة على مستخدميه. وعلى الفور، نفذت هيئة الطرق أعمال الإصلاح اللازمة لمعالجة المشكلة والحد من المخاطر المرورية.

محافظ البحر الأحمر يشدد على سرعة التعامل مع الشكاوى

وأشاد المحافظ بسرعة تحرك هيئة الطرق واستجابتها للبلاغ، مؤكدًا ضرورة التعامل الفوري مع ملاحظات المواطنين، خاصة الشكاوى المرتبطة بسلامة مستخدمي الطرق.

وشدد على استمرار المتابعة الميدانية ورصد العيوب التي قد تشكل خطورة على قائدي السيارات، وسرعة معالجتها قبل تفاقمها أو تسببها في حوادث، إلى جانب الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية ورفع مستوى الأمان على الطرق بنطاق المحافظة.

البحر الاحمر الغردقة محافظة البحر الأحمر مدينة الغردقة مدن البحر الاحمر

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