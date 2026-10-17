عقوبات تصل لـ7 سنوات في قانون المرور.. احذر ارتكاب هذه المخالفات

وضع قانون المرور عقوبات لمواجهة بعض المخالفات والجرائم التي تهدد سلامة مستخدمي الطرق.

ونصت المادة 76 من قانون المرور على معاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر، أو قادها في الاتجاه المعاكس على الطريق العام، سواء داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وتتشدد العقوبة إذا ترتب على القيادة تحت تأثير المخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

تصل إلى 7 سنوات في حالة الوفاة أو العجز الكلي

وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، إذا أسفرت القيادة تحت تأثير المخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه عن وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة شخص بعجز كلي.

وفي جميع الحالات، تقضي المحكمة بإلغاء رخصة القيادة، ولا يجوز منح المحكوم عليه رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.