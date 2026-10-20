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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تكشف الرسائل النصية الاحتيالية.. ميزة جديدة في أندرويد إليك تفاصيلها

ميزة في أندرويد
ميزة في أندرويد
لمياء الياسين

أعلنت شركة جوجل عن ميزة جديدة لمستخدمي هواتف أندرويد وهي ميزة دائرة البحث للكشف عن الرسائل الاحتيالية وذلك من خلال رسم دائرة حول الرسالة المشبوهة للحصول على تحليل وتقييم فوري بالذكاء الاصطناعي

على الجانب الآخر  توفر هذه الميزة العديد من الإرشادات العملية مثل حذف الرسالة أو حظر المرسل، إلى جانب توسيع نطاق ميزات إدارة وقت الشاشة للحد من التصفح اللانهائي ويمكن لهذه الرسالة التحقق من تنبيهات غير متوقعة كإشعارات توصيل شحنات، أو تحذيرات مصرفية، أو رسائل تصل عن طريق الخطأ وذلك دون الحاجة إلى النقر على أي روابط مضمنة أو الرد على الجهة المرسلة لتصبح ميزة "الدائرة للبحث" هي واحدة من أفضل الميزات اليومية في نظام أندرويد؛ إذ تتيح إمكانية البحث عن أي شيء يظهر على شاشتك تقريبًا، وذلك دون الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات. ويمكنك من استخدام تلك الميزة  للتعرف على المنتجات، أو ترجمة النصوص، أو اليام استخراج معلومات قد لا يسمح لك التطبيق بنسخها بالطرق التقليدية.

وباستخدام الخطوات نفسها، يمكن للمستخدم من إمكانية التحقق مما إذا كانت الرسالة تنتحل صفة شخص آخر أو تتضمن رابطًا ضارًا، دون التفاعل معها مباشرة.

ولتشغيل ميزة "دائرة البحث"، قد يكفي الضغط مطولًا على زر الشاشة الرئيسية في الهاتف أو شريط التنقل، ثم القيام برسم دائرة حول الرسالة التي لا يثق بها المستخدم. وسيعرض "بحث جوجل" ملخصًا بالذكاء الاصطناعي يقيّم نص الرسالة ويوضح العلامات التحذيرية التي يتعرف عليها.

هواتف أندرويد ميزة دائرة البحث الذكاء الاصطناعي توصيل شحنات

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